الصحة العالمية تجيز اللقاح السابع في مواجهة كورونا: «كوفاكسين» الهندي

أصدرت منظمة الصحة العالمية، قرار بالموافقة الطارئة لاعتماد لقاح «كوفاكسين» الذي قامت مجموعة «بهارات بايوتيك» الهندية بتطويره لمحاربة فيروس كورونا المستجد، و صرحت المنظمة أنّ اللقاح يعطى على جرعتين يفصل بينهما شهر، مشيرةً إلى سهولة تخزينه، الأمر الذي جعله مناسب لجميع البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، وأكدّت على فاعلية اللقاح بنسبة 78%، كما أوصت المنظمة به لجميع الفئات العمرية بدءاً من سن 18 عاماً.

وفيما يلي ترصد «الوطن» اللقاحات الـ7 التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد:

فايزر بيونيك

أصدرت منظمة الصحة العالمية في يناير الماضي قرار باعتماد لقاح «فاير بيونتيك» المضاد لفيروس كورونا، وكانت معظم دول العالم قد أعلنت خلال الشهر الماضي، عن موافقة تلقيح الأطفال بلقاح «فايزر بيونتيك» الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

وأضافت المنظمة، أنَّ القرار جاء بعد أن كشفت دراسة عن فعالية اللقاح بنسبة 90.7% على 3100 طفل حصلوا على اللقاح تتراوح أعمارهم بين 3 و11، و هم الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة السعودية، والإمارات، والبحرين، و الصين، و ذلك بعد أن كان لقاح «سينوفارم» هو اللقاح الوحيد لتطعيم تلك الفئة العمرية.

موديرنا

منحت منظمة الصحة العالمية مايو الماضي، لقاح «موديرنا» الفيروس كورونا ترخيص الاستخدام الطارئ، وقال فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع المنظمة بشأن التطعيم أنّ لقاح «موديرنا» فعّال بنسبة 94.1%.

أسترازيكا

اعتمدت منظمة الصحة العالمية اعتماد لقاح «أسترازيكا» في فبراير 2021، وكانت إدارة شركة «أسترازينيك» قد قالت إنها ترغب في ترخيص تداول اللقاح فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدمت طلبا إلى الجهات الرقابية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية لتحصل على تصريح الاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد أن توقف إطلاق لقاح «أسترازينيكا» في جميع أنحاء أوروبا الغربية بسبب مخاوف من احتمال ارتباط اللقاح بجلطات الدم.

جونسون اند جونسون

قالت منظمة الصحة العالمية في مارس من العام الجاري أنّها اعتمدت لقاح جونسون اند جونسون، وأعلنت لجنة السلامة والمخاطر التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، أن لقاح «جونسون اند جونسون» المضاد لفيروس كورونا قد ينتج عنه حالات تجلط دموي في الأوردة العميقة ونقص في الصفائح الدموية.

فيما أفادت دراسات أجرتها معاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة، على 450 شخصا تلقوا لقاحات كورونا، أن متلقي لقاح «جونسون آند جونسون» يصبحون في وضع أفضل في حال تلقوا جرعة معززة من لقاحات أخرى مثل «فايزر» و«موديرنا».

سينوفارم

صرحت منظمة الصحة العالمية في يونيو الماضي أنها وافقت على استخدام لقاح الذي تنتجه شركة «سينوفاك بيوتك» في حالات الطوارئ، مما يمهد الطريق لاستخدام ثاني لقاح صيني في الدول الفقيرة، كما أنها أوصت في بيان بلقاح «سينوفاك» للبالغين فوق الـ18 عاماً مع منح جرعة ثانية بعد شهر من تناول الجرعة الأولى.

سينوفاك

أعلنت منظمة الصحة العالمية موافقتها على استخدام اللقاح المضاد لكورونا «سينوفاك» في حالات الطوارئ في يونيو 2021، ليكون ثاني لقاح صيني يدرج على قائمة المنظمة للقاحات المضادة لكورونا، بعد لقاح

بهارات بايوتيك

أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتماد اللقاح الهندي خلال الشهر الجاري، وكانت منظمة الصحة قد قالت أنّ اللقاح يعطى على جرعتين يفصل بينهما شهر، مشيرةً إلى سهولة تخزينه، وأكدّت على فاعلية اللقاح بنسبة 78 %.