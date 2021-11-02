ندوة للتوعية بمستجدات فيروس كورونا واللقاحات بتربية سوهاج

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، جانباً من فعاليات الندوة التوعوية التى نظمتها كلية التربية اليوم الثلاثاء، عن مستجدات فيروس كورونا واللقاحات، بالتعاون مع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري، بحضور الدكتور خالد عمران، عميد كلية التربية، والدكتور عماد صموائيل، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة فيفي أحمد، الأستاذ بكلية التربية، والدكتورة ندا عبد المحسن، أستاذ الميكروبيولوجي بكلية الطب ومحاضر الندوة.

رفع الوعي الصحي لمنتسبي جامعة سوهاج

وفي كلمته، أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق اهتمام إدارة الجامعة بمختلف قطاعاتها وكلياتها، بتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية للطلاب، وتوفير الخدمات التي من شأنها رفع درجة الوعي الصحي لدى جميع منتسبيها، وذلك وفقاً لتوجيهات الدولة متمثلة في وزارتي التعليم العالي والصحة، بضرورة التوعية بخطورة الإصابة بفيروس كورونا، وأهمية تلقي اللقاحات المضادة للفيروس.

إظهار كارت لقاح كورونا عند الدخول للكليات

كما وجه رئيس الجامعة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، لمنع انتشار فيروس كورونا، وسرعة الحصول على جرعات التطعيم، وإظهار كارت إثبات تلقي اللقاح عند الدخول من البوابات الرئيسية، مع الحرص على ارتداء الكمامة الطبية في أماكن التجمعات، مقدماً الشكر لجميع القائمين على تنظيم تلك الندوة، مشيداً بالدور الكبير الذي تؤديه كلية التربية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سواء ما تقدمه من ندوات ولقاءات توعية وتثقيف هادفة، أو ما تقدمه من خدمات ومساهمات ملموسة في مشروع القضاء على الأمية بالمحافظة، والذي أثمر عن نتائج متميزة بشكل ملحوظ.

الفرق بين الإصابة بكورونا وأعراض نزلات البرد

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عمران إن الكلية مستمرة فى تنظيم ندوات التوعية بخطورة الإصابة بفيروس كورونا، خاصةً مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وجميع منسوبي الجامعة، موضحاً أن الندوة تضمنت الحديث عن تعريف الفيروس وسلالاته المختلفة، وأعراض الإصابة به، وكيفية التفرقة بينه وبين أعراض الإصابة بنزلات البرد المتعارف عليها، إلى جانب التوعوية بطرق تجنب الإصابة والوقاية من المرض.

واستعرضت الدكتورة ندا عبد المحسن، خلال الندوة، الأهمية الصحية لتلقي اللقاح، وأبرز أنواع اللقاحات التي تم إنتاجها على مستوى العالم وأثبتت نجاحها بنسبة كبيرة فى مواجهة الوباء، بالإضافة إلى شرح طريقة تعامل جسم الإنسان مع اللقاح والأعراض الجانبية التي قد تظهر بعد أخذ الجرعة، مقدمة عدد من الإرشادات والنصائح التي يجب الالتزام بها قبل وبعد الحصول عليه.