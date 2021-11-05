«هواوي»: التكنولوجيا ستلعب دورا محوريا في معالجة تغير المناخ

قال الدكتور فانج ليانجتشو، نائب الرئيس والمدير التنفيذي في شركة هواوي للطاقة الرقمية في كلمة تمحورت حول «بناء مجتمعات ذكية منخفض الكربون» بأن الاستفادة من تقنيات الإلكترونيات الرقمية والطاقة باتت جوهرية لمساعدة مختلف القطاعات والصناعات على استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة واستهلاكها»، موضحًا أنَّه يمكن لرقمنة الطاقة أن تقلل من الهدر في استهلاك الطاقة، وتعزز بشكل كبير توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، وتجعل النقل والمدن صديقة للبيئة.

جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة حوار حول «ضرورة تغير الأنظمة وتفعيل دور الابتكارات التكنولوجية للتعامل مع التغير المناخي» التي استضافها مركز الابتكار العالمي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وعقدت في قمة الأمم المتحدة للمناخ «COP26» في جلاسكو.

تمكين رقمنة الطاقة لدفع عجلة الاستدامة

وأضاف «فانج»: «أصبحت حيادية الكربون مهمة مشتركة للعالم. وسيلعب الابتكار التكنولوجي دورًا محورياً في معالجة تغير المناخ وتحقيق أهداف الحد من الكربون».

وركزت هواوي لدى إطلاق أعمالها للطاقة الرقمية على أولوية الاستفادة من تقنيات الإلكترونيات الرقمية والطاقة لتطوير الطاقة النظيفة وتمكين رقمنة الطاقة لدفع عجلة الاستدامة من أجل مستقبل أفضل وأكثر اخضراراً.

وستستمر جهود الشركة بالتعاون مع كافة الشركاء والمعنيين بهذا الملف الحيوي في التركيز على التقارب والابتكار في التقنيات الناشئة لتسريع رقمنة الطاقة وتمكين الصناعات المختلفة من الارتقاء نحو اهداف الاستدامة وحماية البيئة، بهدف تسريع توليد الطاقة النظيفة وتمكين وسائل النقل الخضراء والطاقة النظيفة للمواقع ومراكز البيانات.

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية (IEA»، فإن المصادر الرئيسية لانبعاثات الكربون العالمية هي الكهرباء والصناعة والنقل، ويمثل قطاعا الكهرباء والنقل 40٪ و21٪ من انبعاثات الكربون على التوالي. كما يستهلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 4٪ من الكهرباء العالمية، ولتحقيق الحياد الكربوني، من الضروري إنتاج كهرباء منخفضة الكربون واستهلاك الطاقة الكهربائية.

وكان تشارلز يانج، رئيس التسويق والمبيعات والخدمات العالمية لأعمال الطاقة الرقمية في هواوي قد قال في مؤتمر إطلاق أعمال الطاقة الرقمية من «هواوي» في دبي بنهاية شهر أكتوبر المنصرم أن دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص والشرق الأوسط عموماً يتمتعان بأهمية استراتيجية في مجال أعمال الطاقة الرقمية التي تسعى للمساهمة في تطوير أعمال القطاعات والصناعات الحيوية في المنطقة بما يتماشى مع أهداف الاستدامة.

الحد من انبعاثات الكربون بمعدل 200 مليون طن

وقال «يانج»: «سنتعاون مع الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في جميع هذه المجالات، ولكنني أعتقد أن الطاقة الكهروضوئية الذكية والمرافق المخصصة لمراكز البيانات تتمتع بأهمية خاصة في المنطقة».

وتعمل هواوي على الجمع بين التقنيات الرقمية وإلكترونيات الطاقة لتوفير حلول منخفضة الكربون وآمنة وسلسة ونظيفة للمستخدمين النهائيين. وعلى مدار الأعوام العشرة الماضية، ساعدت هواوي العملاء على توليد 400 تيرا واط ساعي من الطاقة النظيفة، مما وفر 14.2 تيرا واط ساعي من الكهرباء وساهم في الحد من انبعاثات الكربون بمعدل 200 مليون طن أي ما يعادل زراعة 270 مليون شجرة.