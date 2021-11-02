«هواوي» تعلن مشاركتها في معرض «Cairo ICT 2021»

أعلنت شركة «هواوي تكنولوجيز»، عبر بيان لها، مشاركتها في النسخة الخامسة والعشرين من معرض «Cairo ICT 2021»، المزمع إقامته في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2021.

وتأتي مشاركة «هواوي» للمرة السادسة عشر على التوالي، بوصفها الراعي التكنولوجي للمعرض تحت شعار «معاً من أجل خلق قيمة مجتمعية جديدة»، توافقاً مع استراتيجيتها التي تسعى لتوفير الحلول والتقنيات الجديدة في القطاعات المختلفة بما يخدم العديد من القطاعات، الأمر الذي يساهم في تحقيق التحول الرقمي والتنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وتشهد مشاركة هواوي في معرض Cairo ICT إطلاق أحدث منتجاتها واستعراض العديد من المفاهيم والحلول التكنولوجية الجديدة بجناحها في المعرض عبر تقنية الهولوجرام.

اتفاقيات ومذكرات مع مؤسسات حكومية لدعم التحول الرقمي

وأكدت الشركة في بيانها، إلى تطلعها لإبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات حكومية وشركات القطاع الخاص بهدف دعم التحول الرقمي وإثراء التطبيقات المؤسسية في السوق المصرية من خلال توفير أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية اللازمة للمدن الذكية، والنقل الذكي، والخدمات المالية الرقمية، والطاقة الرقمية، وتحويل القطاعات الحكومية إلى قطاعات رقمية وخلق المزيد من القيمة الصناعية المرتبطة بالشركاء.

ومن المنتظر أن يشارك لفيف من مسؤولي الشركة في عدد من المناقشات والفاعليات على هامش المعرض بهدف نقل وتبادل الخبرات مع المطورين والشركاء.

كما تشارك شركة هواوي تكنولوجيز، للمرة الرابعة على التوالي في منتدى «TransMEA للنقل الذكي»، المنعقد على هامش فعاليات معرض «Cairo ICT 2021»، وذلك من منطلق حرصها على دعم عملية التحول الرقمي في قطاع النقل والمواصلات، ومواصلة تقديم الحلول والتقنيات الجديدة بما يخدم العديد من الصناعات والمجالات الاستراتيجية المتعلقة بقطاع النقل، إلى جانب استخدام التكنولوجيا لرفع كفاءة وسائل النقل المختلفة وضمان سلامتها وإثراء تجربة مستخدميها.