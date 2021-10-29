الكونجرس الأمريكي يحظر منح «هواوي» الصينية تراخيص جديدة للمعدات

شدد «الكونجرس» الأمريكي القيود على شركات صينية بينها هواوي، حيث حظر منح الشركة الصينية تراخيص جديدة للمعدات، وصوت مجلس «الشيوخ» الأمريكي بالإجماع لصالح تشريع يمنع شركات مثل: «هواوي تكنولوجيز أو زد. تي. إي كورب» والتي تمثل تهديدا أمنيا من الحصول على تراخيص جديدة للمعدات من الجهات التنظيمية.

وكان مجلس «النواب» الأمريكي، أقر الأسبوع الماضي تشريع المعدات الآمنة في أحدث جهد من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتكبيل شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية، بموافقة 420 عضوا مقابل رفض 4، وسيحال التشريع إلى رئيس الولايات المتحدة لتوقيعه، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال السناتور الجمهوري، ماركو روبيو، إن الشركات الصينية مثل: «هواوي وزد.تي.إي»، تشكل تهديدات معروفة للأمن القومي وليس لها مكان في شبكة الاتصالات الأمريكية.

وسيحظر التشريع الجديد على لجنة الاتصالات الاتحادية «إف سي سي» فحص أو إصدار أي تراخيص معدات جديدة للشركات المدرجة على قائمتها لمعدات وخدمات الاتصالات التي تعتبر مصدر خطر على الأمن القومي.

وفي سياق آخر، أوضح دبلوماسي أمريكي، أن بلاده ملتزمة بمساعدة تايوان على الدفاع عن نفسها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت رئيسة تايوان، «تساي إينج وين»، اعترفت في وقت سابق، ولـ المرة الاولى بوجود قوات أمريكية على أراضي الجزيرة، وقالت في حديث لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، ردا على سؤال بشأن عدد القوات الأمريكية في تايوان: «ليس كبيرا مثلما يعتقد الناس».

رئيسة تايوان: لدينا تعاون في مجالات مع واشنطن لتعزيز قدرات «تايبيه» الدفاعية

وأضافت «وين»، أن لدى تايوان، تعاون في طيف واسع من المجالات مع الولايات المتحدة لتعزيز قدرات «تايبيه» الدفاعية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، «ما شياو قوانج»، إن مقابلة «وين»، مع «سي إن إن»، كشفت عن تعصبها وسلطة «الحزب الديمقراطي التقدمي» فيما يتعلق بالسعي إلى ما يسمى استقلال تايوان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.