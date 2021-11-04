كل ما تريد معرفته عن حكم الاحتفال بـ«عيد الحب ».. «الإفتاء»: حلال بشرط

4 نوفمبر، عيد الحب المصري، يحتفل به المصريون في كل مكان، لكن يتساءل البعض هل الاحتفال بعيد الحب حلال أم حرام؟ وما حكم تسميته بـ«عيد الحب»، لا سيما وأن البعض يرى أنها بدعة، ولا يجوز تسمية أي يوم بكلمة عيد سوى العيدين الفطر والأضحى، إلا أن دار الإفتاء، حسمت ذلك الجدل، موضحة ما يجوز وما لا يجوز في عيد الحب.

حكم تسمية عيد الحب

في البداية قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية عن تسمية عيد الحب، إنه يمكن تسميته بـ«يوم الحب»، بدلا من «عيد الحب»، مؤكدا أن من يجلدون الناس بتشددهم يجلدون أنفسهم قبل غيرهم.

وأكد مستشار مفتي الجمهورية في تصريحات لـ«الوطن»، أن علامة العالم بحق أنه يرحم الناس، ويحبهم بعلمه وبطاعته وقربه من الله، وليس بالتكبر، مطالبا الناس بأن ينظروا إلى قلوبهم، وهل عندهم ما يحبونهم وعطاؤهم منه، والصبر عليهم فى طاعة الله.

وعمن يحرمون الاحتفال بعيد الحب قال: «لا يستطيع أحد أن يجلدنا بأفكاره، ومن أراد كراهيتنا قابلناه بحبنا، وإذا دخل دائرة الحب رأى النور فخرج مما فيه من الظلام، منوهًا بأن معنى الحب جميل وواسع ومطلق، ولا يقتصر على الحب بين الشباب والفتيات فقط».

حكم الاحتفال بعيد الحب سنويا

وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشرع لا يمنع تخصيص يوم، والاحتفال فيه بالحب واعتباره مُناسبة سنوية، طالما أنها لا تتعارض مع تعاليم الدين الحنيف، مضيفا: «كما أنه لا مانع من أن نخصص يومًا للاحتفال بالأم، وإظهار مدى الحب، فكذلك لا مانع شرعًا أن نخصص يومًا في كل عام، لكي يعبر كل شخص عن مشاعره تجاه الآخر»

وأشار إلى أنه لا يشترط أن يكون هذا اليوم، خاصة بالشاب والفتاة، فقد يكون خاصًا بين الرجل وزوجته أو الرجل وأبنائه وأشقائه وأقاربه.

الاحتفال بعيد الحب بدعة أم لا؟

وعن الآراء التي تنادي ببدعة أو حرمة هذه المناسبات، معللين ذلك بأنها ليس لها أصول إسلامية، بل إنها من ابتكار غير المسلمين، وهذا من باب التشبه بغير المسلمين، رد قائلا: «اعتراض، غير صحيح، لأن التشبه لا يكون إلا بنية التشبه فعلا».

ونصح أمين الفتوى بدار الإفتاء المحتفلين بهذه المناسبة، بالحرص على عدم الوقوع في ما يغضب الله عز وجل أو يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي من خلال إظهار المشاعر بشكل لائق وكلمات مهذبة، أما القول إنه ليس لدينا إلا عيدان الفطر والأضحى، فكلمة عيد تطلق على الشيء الذي يعود كل عام، فسمى «عيد الحب»، لأنه يأتي سنويًا.