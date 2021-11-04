فريق طبي بـ«سوهاج الجامعي» ينجح في إنقاذ حياة شاب بعد إصابته بجرح ذبحي

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، عن نجاح فريق طبي بوحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة، بالتعاون مع قسم جراحة الأنف والأذن بالمستشفى الجامعى، في إنقاذ حياة شاب، 23 عاماً، تم الاعتداء عليه بالضرب من آخرين، ما نتج عنه ذبح بالرقبة وعدة طعنات نافذة في الظهر والساقين.

المستشفى يستقبل شابا مذبوحا

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بأعمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إن المصاب «م.ع»، وصل إلى استقبال المستشفى في حالة سيئة للغاية، ويعاني من نزيف شديد بالرقبة وهبوط حاد في الدورة الدموية، حيث قام أطباء أقسام الطوارئ بإجراء ما تتطلبه حالة المصاب من إنعاش، ونقل 4 أكياس دم، و 6 أكياس بلازما، وتركيب المحاليل المطلوبة، وإعطاء كل الأدوية والمضادات الحيوية والمسكنات لتثبيت حالة المصاب وتجهيزه لإجراء التدخلات الجراحية المطلوبة.

فحوصات للمصاب قبل الجراحة

وأضاف الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، أنه بعد إجراء الأشعات اللازمة لتشخيص الحالة، تبين وجود قطع كامل بالقصبة الهوائية وتهتك فى الأوعية الدموية للرقبة، إلى جانب تهتك شديد فى عضلات الرقبة حول القصبة الهوائية والمرئ.

وأوضح الدكتور طارق فتوحى أستاذ ورئيس وحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة، أنه تم نقل المصاب فوراً لغرفة العمليات الخاصة بقسم الجراحة العامة، وتم تخدير المصاب تخديراََ كلياََ من قبل أطباء التخدير، وتدخل فريق جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة بالتعاون مع قسم الأنف والأذن والحنجرة لإجراء تدخل جراحي سريع نظراََ لخطورة مكان الإصابة .

وأضاف الدكتور إسلام عامر مدرس جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة والمشرف على إجراء الجراحة، أن الفريق الطبي بوحدة جراحة الوجه والفكين قام بوقف النزيف الشديد الناتج عن تهتك الأوعية الدموية، حيث تم وقف الأوعية الدموية النازفه بالرقبة وإعادة رتق وخياطة كل العضلات المتهتكة، كما قام فريق جراحة الأنف والأذن بإعادة تقييم ورتق القطع الكامل بالقصبة الهوائية، مع إجراء دعامة داخلية للقصبة الهوائية للحفاظ على مسار الهواء الطبيعى للمريض، وعمل فتحة تنفس خارجية للمريض، وبفضل العناية الإلهية تم إنقاذ المريض ونقله للقسم الداخلى لتلقي الرعايه الصحية الشامله له.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي بوحدة جراحة الوجه والفكين ضم «الدكتور إسلام عامر مدرس جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة، والدكتور محمد عبد العال مدرس مساعد جراحة الوجه والفكين، والدكتور مايكل مختار طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة، كما ضم فريق جراحة الأنف والأذن كلاً من الدكتور محمد الربيعي مدرس جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور عرفات محمود مدرس جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتورة مروة سعد مدرس مساعد الأنف والأذن والحنجرة، وأيضاً ضم فريق التخدير الدكتور أحمد حمودي مدرس التخدير والعناية المركزة، والدكتور أحمد عزمى مدرس مساعد التخدير».