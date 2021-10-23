45 طالبا من جامعة سوهاج يتفقدون مشروعات «حياة كريمة»

نظمت محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية لـ45 طالبا وطالبة من أبناء جامعة سوهاج بقسم الإعلام بكلية الآداب، إضافة إلى عدد من شباب حزب الشعب الجمهوري، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمركز ساقلتة، بحضور كل من الدكتور مرزوق العادلي أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة ساقلتة.

يأتي ذلك استمرارا لفعاليات مبادرة «من حقك تعرف» التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

مجمعات خدمية ومحطات صرف صحي ومدارس

تضمنت الجولة قيام وفد الشباب بزيارة مشروعات إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزارعية، ومدرسة اللغات التجريبية، ومحطة الرفع لمشروع الصرف الصحي، ومدرسة سفلاق الابتدائية، بنطاق قرية سفلاق بمركز ساقلتة، واختتم الشباب جولتهم بتفقد منطقة " مقابر الحواويش الأثرية " بمركز أخميم، واستمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة ومراحل التطوير التي تمت بها .

وعبر طلاب قسم الإعلام بجامعة سوهاج عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية.

وأكد محافظ سوهاج طارق الفقي، أن من حق شباب المحافظة علي المشروعات التي تنفذها الدولة، وإبداء مقترحاتهم حول تلك المشروعات.