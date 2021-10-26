رئيس جامعة سوهاج يصرف مكافآت النشر العلمي لـ137 باحثا

وافق الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، على صرف مكافآت النشر العلمي الدولي المتميز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين عن عام 2020 م، وعددهم 137 باحثًا، التي بلغت قيمتها (1,779,250) جنيه؛ تقديرًا للأداء المتميز للباحثين بالجامعة، وتحفيزًا لهم لاستكمال مسيرة البحث العلمي.

وأكد «عبد الخالق»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا برفع مستوى البحث العلمي، من خلال توفير البيئة العلمية الملائمة لإجراء البحوث، وتوفير كل ما يلزم من أجهزة ومعامل ومختبرات، وكافة احتياجات الباحثين في مختلف التخصصات.

تطوير جودة ونوعية الأبحاث المنشورة

وأشار رئيس الجامعة، إلى الاهتمام أيضًا بتطوير جودة ونوعية الأبحاث المنشورة من حيث الكم والكيف، والتركيز على المجالات البحثية الحديثة التي تواكب التغييرات السريعة بالعالم، بحيث تكون أكثر قابلية للتطبيق وتحقق فائدة فعلية على المجتمع ككل.

من جانبه، أوضح الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن البحث العلمي يعد أهم ركائز العمل الجامعي، وهو أحد أهم مؤشرات الجودة والتميز في سلم تصنيفات الجامعات محليا وإقليميا وعالميا، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الأبحاث العلمية المتميزة في دعم خطة الدولة التنموية، عن طريق توظيفها في حل المشكلات التي يواجهها المجتمع، والقضايا التي تشغل الرأي العام على كافة الأصعدة.

الأبحاث المنشورة في عام 2020 شهدت قفزة ملحوظة

وأكد حرص الجامعة على صرف مكافآت مادية قيمة لأبنائها العلماء والباحثين المتميزين، من أجل تشجيع النشر العلمي وخلق المزيد من الإبداع والابتكار في مختلف المجالات البحثية.

فيما قال الدكتور إسلام الشيخ رئيس لجنة المشروعات والجوائز بالجامعة، إن الأبحاث المنشورة في عام 2020 شهدت قفزة ملحوظة من حيث العدد و معامل تأثير المجلات التي تم النشر بها، وذلك يرجع إلى حرص جامعة سوهاج على تشجيع الباحثين المتميزين بها، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الجامعة تحسنا ملحوظًا في النشر الدولي لعام 2021.