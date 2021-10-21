جامعة سوهاج تناقش تطوير صناعة «اللوف» مع منظمة «إنرووت للتنمية»

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، الدكتورة ليلى قناوي مسئولة البرامج بالسفارة السويسرية، والوفد المرافق لها، لمناقشة تطوير صناعة «اللوف»، ضمن مخرجات تنمية الريف المصري بعدة قرى في محافظة سوهاج، بحضور الدكتور هاني السلاموني، عضو مجلس إدارة منظمة «إنروت»، للتنمية، والدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة أعمال مسار بالجامعة، والدكتور محمد عبدالله مدير وحدة تنمية الأعمال بالجامعة.

مناقشة مخرجات مشروع تنمية الريف المصري

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، إن اللقاء تناول مناقشة مخرجات مشروع تنمية الريف المصري، وتطوير سلاسل القيمة لزراعات نبات «اللوف»، الذي تنفذه حاضنة أعمال «مسار»، مع منظمة «إنروت»، للتنمية، بتمويل من السفارة السويسرية، مبدياً تعاونه ودعمه التام لجميع أنشطة المنظمة داخل الجامعة وخارجها، وبالأخص فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات التنموية التي تعود على الشعب السوهاجي بالنفع، وتتيح فرص عمل للشباب وتقضي على العديد من المشكلات التي تؤرق المجتمع منها الأمية والزيادة السكانية وتعاطي المخدرات.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف عكاشة، مدير حاضنة أعمال مسار بالجامعة، إن المشروع يستهدف تطوير زراعة «اللوف»، بمركز طهطا بقرى أبوخريص وبني حرب والقرى المجاورة، وكذلك إنشاء وتطوير مصانع لتصنيع اللوف ودعم عملية التسويق، الأمر الذي سيساهم فى دعم وتنمية الاقتصاد المصري وخاصة لمحافظات جنوب الصعيد.

جدير بالذكر أن قرى غرب طهطا، تشتهر بصناعة اللوف، ويعمل في تلك المهنة عدد كبير من الأهالي، لكن الصناعة تحتاج إلى دعم من الدولة ومنظمات المجتمع المدني لم يتم تطويرها بالشكل الأمثل.