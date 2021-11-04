يبحث الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن رابط تحميل برنامج جواز السفر الصحي للحاصلين على لقاح كورونا، وذلك عقب ساعات من إطلاق وزارة الصحة والسكان تطبيق جواز السفر الصحي الإلكتروني للمواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا أو لم يحصلوا على لقاح كورونا، وذلك ليكون متاحا من اليوم أمام المواطنين عبر منصة «بلاي جوجل».

رابط تحميل برنامج جواز السفر الصحي

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» تطبيق جواز السفر الإلكتروني الذي أصبح متاحا على منصة تحميل البرامج على الهواتف المحمولة من خلال هذا الرابــــط، والتطبيق متاح أمام كافة المواطنين الذين يحملون الهواتف الذكية ذات نظام الأندرويد وكذلك الهواتف الأيفون وعند التحميل التطبيق لابد من كتابة البيانات المطلوبة من أجل التسجيل والدخول على التطبيق.

خطوات الدخول على تطبيق جواز السفر الصحي

وحددت وزارة الصحة، مجموعة من الخطوات التي من خلالها يمكن للمواطنين التسجيل بكل سهولة وكتابة البيانات وفقا للخانات المحددة من قبل الوزارة عند التسجيل وكتابتها بصورة صحيحة حتى يتم الوصول إلى الصفحة الرئيسية التي توضح حقيقة تلقيك للقاح أم عدم حصولك عليه.

طريقة التسجيل على تطبيق جواز السفر الصحي

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة رقم التسجيل الخاص بتلقي اللقاح والمكون من 20 رقما.

- رفع صورة شخصية.

- هناك إمكانية للمواطن أن يرفق صورة فعلية «السيلفى».

- بعد إدخال تلك البيانات يتصل التطبيق بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي لقاحات فيروس كورونا.

- تظهر بيانات التطعيم وتشمل تاريخ تلقي الجرعات ونوع اللقاح.

الصحة: التطبيق لا يلغي استخدام الشهادات الورقية

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن تطبيق جواز السفر الإلكتروني لا يغني عن إصدار الشهادات الورقية فكلاهما مكملان لبعضهما ويمكن استخدامها بصورة مباشرة لإثبات حقيقة حصول المواطن على لقاح كورونا خلال الفترة السابقة.