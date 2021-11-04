هيئة الدواء تطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي أعراض غريبة لـ لقاحات كورونا

نشرت هيئة الدواء المصرية على صفحتها على فيس بوك، منشورا طالبت فيه المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا مؤخرا، بالإبلاغ الفوري عند ظهور أي أعراض جانبية للقاح غير المتعارف عليها، والتي قد تسبب بعض المضاعفات على صحة الشخص المتلقي للقاح.

الإبلاع عن أعراض لقاحات كورونا لتحديد الآثار الجانبية

وذكرت هيئة الدواء عبر صفحتها على فيس بوك، أنّ الإبلاع عن وجود أعراض لـ لقاحات كورونا، يساعد على الهيئة على تحديد الآثار الجانبية الجديدة والحصول على مزيد من المعلومات حول الآثار المعروفة، موضحة أنّ إبلاغ المواطنين يساعد على معرفة المزيد من الأدوية ومعرفة كيفية استخدامها ضد فيروس كورونا، وتحديد الأعراض الجانبية للقاح ورصد أي أعراض جانبية لم يتم رصدها ولتجنب حدوث أي مضاعفات لفيروس كورونا.

أعراض اللقاحات المضادة لكورونا

وأكدت هيئة الدواء أنّ الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، والمتعارف عليها من قبل الشركات المصنعة للقاح ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، تشمل: «احمرار أو تورم مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، ألم المفاصل، الشعور بالإرهاق، الرغبة في النوم، ووجود قشعريرة».

دور الإجراءات الوقائية في الإصابة بكورونا

وطالبت هيئة الدواء، الطلاب، الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقلل الإصابة بفيروس كورونا، والتي تتمثل في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وجود تباعد جسدي واجتماعي لمسافة متر على الأقل، عدم البقاء في الأماكن المزدحمة والمغلقة، التي تساعد على تجنب الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى التسجيل والحصول على لقاح كورونا من خلال مراكز التطعيم المختلفة التي وفرتها وزارة الصحة في مختلف المحافظات، والتي تعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.