الحزن يسيطر على عشاق مسلسل «La casa de papel».. والسبب نهايته

ينتظر عدد كبير من عشاق الأكشن والدراما، عرض الجزء الثاني من الموسم الخامس والأخير، لـ مسلسل «La casa de papel»، الذي نال شهرة واسعة حول العالم، والذي يتكون من 5 حلقات.

وطرحت منصة «نتفلكس»، الإعلان الدعائي للجزء الثاني من الموسم الخامس والأخير من مسلسل «La casa de papel»، أمس الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والذي استطاع تحقيق حوالي 81 ألف مشاهدة، خلال يوم واحد.

إعلان الموسم الأخير من مسلسل «La casa de papel»

يشهد الإعلان الدعائي القبض على عصابة البروفيسور من الجزء الثاني في الموسم الأخير لـ مسلسل «La casa de papel»، كشف مصير عملية السرقة الأخيرة لـ البروفيسور، والذي انتهى بالقبض على عصابة البروفيسور، خاصةً بعدما فقد أشخاص مهمين له خلال هذا السطو.

متابعي مسلسل «La casa de papel» يعبرون عن حزنهم بسبب قرب نهاية العمل

وتفاعل عدد كبير من عشاق مسلسل «La casa de papel»، عبر صفحة العمل الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معبرين عن اشتياقهم لأحداث السطو الأخيرة، ولكن في نفس الوقت أعلنوا عن حزنهم خاصةً لأن هذا الجزء هو الأخير من هذا المسلسل.

جمهور مسلسل La casa de papel في انقسام

وانقسم جمهور مسلسل «La casa de papel»، حول نهايته، فقال أحد متابعي هذا العمل الدرامي أن النهاية ستكون الأفضل على الإطلاق، بسبب أحداث المسلسل الشيقة، وعدم توقع الأشخاص للنهاية، بينما عبر البعض الآخر عن حزنهم لفقدان «طوكيو»، قائلين أن الأحداث بعدها ستصبح سيئة، ولكن هناك مجموعة كبيرة من جمهور العمل يتوقع بأن جميع العصابة سوف تموت، وأن النهاية لا تبدو جيدة على الإطلاق.

وأعرب جمهور المسلسل، عن إعجابهم الشديد بفريق العمل الذي يسيطر عليه جو من التعاون والتضحية، لكي يحافظوا على حياة بعضهم البعض، كما أعجبوا أيضاً بالموسيقى الخلفية للفيديو الدعائي للموسم الأخير.

ويًذكر أن الجزء الأول من الموسم الأخير من مسلسل «La casa de papel»، تم عرضه في 3 سبتمبر الماضي، والذي تكون من 5 حلقات، وحقق نجاحاً كبيراً، ومشاهدات عالية، منذ بداية طرحه.