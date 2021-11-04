استبعاد كتاب من مكتبة مدرسة ثانوية بالقليوبية بسبب خطأ في آية قرآنية

كشفت إدارة بنها التعليمية برئاسة خالد جرامون مدير عام الإدارة، عن استبعاد كتاب «مواقف من حياة العشرة المبشرين بالجنة»، من مكتبة مدرسة شبلنجة الثانوية لوجود خطأ في آية من آيات القرآن وهي الآية رقم 15 من سورة الأحقاف والتي وردت في الكتاب محرفة عن نصها الأساسي في المصحف الشريف.

جاء ذلك خلال أعمال لجنة من توجية المكتبات ببنها لمراجعة كتب المكتبة في إطار دور توجية المكتبات بالإدارة بإستبعاد أى كتب بها أخطاء دينية أو سياسية وإعادة أي كتاب يتم ضبطه إلى مخازن الإدارة بميت راضي.

خطأ في آية قرآنية بكتاب

وأوضح نبيل الشنواني موجه المكتبات بإدارة بنها التعليمية، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه تم إرسال تنبيه لباقي إدارات المدارس باستبعاد هذا الكتاب، كاشفا أن لجنة فحص كتب مكتبة مدرسة شبلنجة الثانوية قامت بفحص الكتب بالمكتبة داخل وكشفت عن وجود خطأ فى كتاب مواقف من «حياة العشرة المبشرين بالجنة» يستوجب استبعاد الكتاب وتبين للجنة أن عدد صفحات الكتاب 467 صفحة وفي صفحة رقم 95 بالكتاب توجد آيه من سورة الأحقاف ورقمها 15 طبعت بالمخالفة لنص القرآن الكريم في المصحف الشريف وقررت اللجنة استبعاد الكتاب من المكتبة.

لجان لفحص الكتب بمدارس بنها

وأوضح «الشنواني»، أنه فى بداية كل عام دراسي يتم إرسال فاكس لجميع المدارس بتشكيل لجنة لفحص كتب المكتبه، وتضم اللجنه مدرسين «لغة عربية ودين ودراسات وإنجليزي»، ومهمة اللجنة فحص الكتب في المدرسة واستبعاد أي كتاب يضم أخطاء وعمل استرجاع للكتاب الذى يتم ضبطه وإعادته إلى مخازن الإدارة والتنبية على جميع المدارس باستبعاده فورا حرصا على عقول الطلاب.