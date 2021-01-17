«تعليم بنها»: حظر دخول الطلاب للمدارس تحت أي مسمى

شدد عبدالرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، على مديري المراحل التعليمية، بحظر دخول الطلاب للمدارس، تحت مسمى مجموعات التقوية، طبقا لتعليمات مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وكلف «فتح الباب» مسؤولي الأمن بالإدارة والمدارس بإخطار الإدارة فوراً بأي تجاوزات تحدث في هذا الشأن، لافتا إلى ضرورة متابعة مديري المراحل للمدارس للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات وتطبيق أقصى درجات التباعد الإجتماعي والتطهير المستمر لدورات المياة والطرقات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

التخلص من جميع الرواكد الخشبية

كما شدد مدير عام الإدارة، على التخلص من جميع الرواكد الخشبية، داخل المدارس بالطرق القانونية، حرصًا على مال الدولة وعدم إهداره تحت أي مسمى.

يذكر أن مجلس الوزراء، أصدر قرارًا رقم 2726 لسنة 2020 بتعليق تواجد الطلاب بمقر المدارس والمعاهد والجامعات أي كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى.

من ناحية أخرى، أجرت سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية مفاجئة لإدارة الخصوص التعليمية يرافقها لجنة متابعة، حيث قامت بزيارة بعض مدارس الإدارة ومنها مدرسة الشهيد علاء عزت الثانوية بنين، كما تم رصد فصول بها مجموعات تقوية في الفترة المسائية وجرى إعداد مذكرة بالواقعة وإحالة المخالفة للتحقيق.

بالإضافة إلى المرور على مدرستي الخصوص الثانوية بنات ومدرسة الخصوص الثانوية الصناعية، والتي اكتشفت اللجنة فيها وجود مجموعة من الرواكد الخشبية والحديدية.

من جانبه، أكد الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على أن الزيارات المفاجئة للمدارس مستمرة للتوجيه والإصلاح وليس لكشف السلبيات فقط: «هدفنا واحد، ونتكاتف معا للوصول بتعليم القليوبية إلى أعلي مستوى كي ينعكس ذلك بالآثر الإيجابي على المنظومة التعليمية».