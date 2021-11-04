حالة الطقس اليوم 4-11-2021.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا عن حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتوقع الخبراء، تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وعن حالة البحر المتوسط فإنها تكون خفيفة إلى معتدلة، إذ يتراوح ارتفاع الموج فيه بين1 و1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 28 19

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 26 18

السلوم 29 15

سيوة 30 16

بورسعيد 27 21

دمياط 27 21

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 28 20

السويس 28 21

العريش 27 19

رفح 27 18

رأس سدر 30 21

نخل 27 17

نويبع 28 23

طابا 28 20

كاترين 24 14

الطور 30 21

شرم الشيخ 31 24

الغردقة 31 22

مرسى علم 31 21

الفيوم 28 17

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 18

سوهاج 32 18

قنا 32 19

الأقصر 33 20

أسوان 35 21

إدفو 35 21

أبو سمبل 35 22

الوادي الجديد 32 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 22