سبب خلاف سلمان خان وشاروخان لمدة 5 أعوام.. «ما محبة إلا بعد عداوة»

هنأ الفنان الهندي سلمان خان، أمس الأربعاء، شاروخان بمناسبة عيد ميلاده الـ56، كما دعم الأول صديقه في أزمته مع ابنه الأكبر أريان خان، وتورطه في بيع وحيازة مواد مخدرة

وربما لا يعرف بعض المتابعين أن هذه المحبة بين الفنانين الهنديين جاءت بعد خلاف دام لأعوام بينهما.

العلاقة بين ملك وسلطان بوليوود

كان التجاهل هو سر الخلاف بين العملاقين، سلمان خان وشاروخان، إذ لم يتشاجرا في العلن، ولكن كانا دائما ما يتجاهلان بعضهما البعض في اللقاءات والمقابلات، ما أدى إلى نشوب مشاجرات بين جمهور الثنائي، رغم إنكار الفنانين وجود خلاف بينهما، خاصة أنهما أصدقاء منذ بداية دخولهم إلى الوسط الفني، ودائمًا ما كانا داعمين لبعضهم البعض خلال مسيرتهما الفنية.

سلمان يرفض دعم شاروخان

بداية الخلاف كانت برفض سلمان خان، أن يشارك شاروخان في فيلم «kol ho na»، حيث طلب ملك بوليوود من سلطان بوليوود، أن ينضم له بالفيلم، وقيامه بالدور الذي قدمه سيف علي خان بنهاية المطاف، لكنه رفض بحجة أن الدور صغير ولا يناسبه، فتعجب شاروخان بسبب أن سلمان وافق من قبل بظهوره كضيف شرف لدعم صديقه في فيلم «كوتش كوتش هوت هيا»، وانزعج بسبب رفض صديقه.

ونشر موقع «انديا توداي» الهندي، أن سبب الخلاف بين الفنانين يعود للغيرة الفنية من سلمان خان لـ شاروخان، حيث وصلت شهرة الثاني منذ سنوات إلى العالمية بعد بطولته لفيلم «ديفداس».

غير أن الموقع أشار إلى سبب آخر للخلاف يتمل في أن علاقة حب تجمع سلمان خان بالنجمة الهندية ايشواريا راي، والتي جعلته لم يتزوج حتى الآن، وربما بسبب قرب إيشواريا من شاروخان في ذلك الوقت، والتي شاركت شاروخان بطولة فيلم «ديفداس»، كانت سببا مهما لرفض سلمان دعم شاروخان.

شاروخان يأخذ بثأره من سلمان خان

وعرض سلمان خان على شاروخان انضمامه لفيلم «Main Aur Mrs Khanna»، وجاءت الفرصة لملك بوليوود لأخذ بثأره من صديقه، فقام بالرفض، ولكن سلمان خان حاول إقناع شاروخان عبر أكثر من محاولة، مع إصرار شاروخان على الرفض، وتقديم اعتذارات.

وجاء رد فعل سلمان خان بالبداية سلبيًا، حيث شعر بتخلي صديقه عنه، خاصة بعد أن قام سلطان بوليوود بدعمه في فيلم «اوم شانتي اوم»، مع ديبيكا بادكون، عوضًا عن رفضه له المشاركة في فيلم «kol ho na»، وكانت محاولة إرضاء منه لشاروخان بشكل غير مباشر.

وانتابت سلمان خان حالة من الغضب بسبب رفض شاروخان، وقال: «إن شاروخان يدعو أصدقاءه فقط عندما يحتاجهم»، وذلك بناءا على دعمه لشاروخان في أفلامه، وأيضا ظهوره معه كضيف في برنامجه «KBC»، الذي يقدمه أميتاب باتشان.

واستمر رفض شاروخان، حيث لم يقبل الظهور كضيف في برنامج سلمان خان «Dus ka Dum»، ما جعل سلمان خان يعتقد أنه يريد إفشال برنامجه، خاصة بعد طلب متابعي البرنامج حلقة مع شاروخان، وفقا لما نشر في موقع «بينك فيلا» الهندي.

سلمان خان: الإعلام سبب خلافي مع شاروخان

وحينما ظهر سلمان خان، ضيفًا مع المنتج الشهير كاران جوهر، في برنامجه «كاران ويز كوفي»، في عام 2017، سئل عن حقيقة الخلاف مع شاروخان، فأجاب: «لا يوجد خلافات بيني وبين شاروخان، وهو جزء من العائلة، ولكن الإعلام دائماً يكبر أي موضوع»، وتابع كاران جوهر الرد عليه معلقا: «الحب بينكما موجود بالفطرة».

إنهاء الخلاف بين العملاقين في إفطار رمضاني

وانتهى الخلاف بين العملاقين سلمان خان وشاروخان، في إفطار رمضاني، نظمه بابا ضياء الدين عضو الجمعية التشريعية وأحد زعماء حزب هندي، وبدأ شاروخان بالسلام على صديقه فقام الآخر باحتضانه بعمق، وعلقت وسائل الإعلام الهندية، أن هذا العناق يبدو صادق للغاية من الطرفين، بسبب عمق صداقتهما منذ انضمامهما لعالم الفن، ليكتبا بذلك نهاية لخلافات بينهما استمرت 5 أعوام.

ولا حظ الجميع دعم سلمان خان، لصديقة شاروخان في أزمة ابنه الأكبر أريان خان بعد تورطه في قضية بيع وحيازة مخدرات، وتم الإفراج عنه منذ عدة أيام.

وساند سلمان خان شاروخان منذ بداية الأزمة، وقام بزيارته في منزله لدعمه والوقوف بجانبه، وظل يقدم له النصائح ويتجه معه نحو المحامين للدفاع عن أريان، وكان يحرص على متابعة كل مجريات الأمورمع شاروخان جانبا إلى جنب.

كما نشر سلمان خان أمس صورة تجمعه بـ شاروخان، عبر موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، وقام بتهنئته بعيد ميلاده الـ 56، معلقا: «اليوم عيد ميلاد أخي .. عيد ميلاد سعيد يا أخي».