الهندية كاجول تعلق على تجاهل أزمة ابن شاروخان: «التهاني أصبحت حقيقية»

علقت النجمة الهندية كاجول، صباح اليوم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، عبر خاصية «استوري»، على أزمة تجاهلها لـ شاروخان، مع أزمة ابنه الأكبر أريان خان، وعدم تهنئته بعيد ميلاده الأخير، عندما تم سؤالها من المتابعين لها، لماذا لم تهنئي شاروخان؟، فأجابت: «عن ماذا سأقوم بتهنئته؟!، اعتقد أن كل التهاني له، أصبحت حقيقية عندما عاد الابن إلى منزله»، وكانت تبدو متوترة في إجابتها.

وقامت الفنانة كاجول، بمشاركة جمهورها احتفالا بـ «عيد الديوالي»، حيث قامت بعمل فيديو عبر خاصية «استوري»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، واجابت عن جميع الأسئلة الموجهة لها من قبل المتابعين والمحبين لها.

وكان أبرز الأسئلة، عن شاروخان، حيث وجه لها أحد المتابعين سؤالًا، لماذا لم تهنئي شاروخان؟، فأجابت: «عن ماذا سأقوم بتهنئته؟!، اعتقد أن كل التهاني له، أصبحت حقيقية عندما عاد الابن إلى منزله»، بدى التوتر على وجه كاجول، أثناء إجابتها، ويبدو أنها أرادت أن تجاوب عن السؤال لإنهاء الهجوم عليها من قبل المتابعين منذ بداية أزمة شاروخان مع ابنه الأكبر أريان خان، وتورطه بقضية بيع وحيازة مخدرات.

بدأت أزمة كاجول وشاروخان، منذ بداية تورط ابنه الأكبر أريان خان في قضية بيع وحيازة مواد مخدرة، وتم إلقاء القبض عليه والتحقيق معه، والتزمت حينها الصديقة المقربة لـ ملك بوليوود، كاجول الصمت أو التعليق، واعتبر المتابعين والمقربين من الثنائي أنه عدم دعم لصديقها المقرب، حيث أن التف العديد حول شاروخان وابنه لدعمهما في أزمتهما، وأبرزهم «سلمان خان، سونيل شيتي، ريتيك روشان، جوهي تشاوالا، سانجاي دوت، والعديد من نجوم بوليوود»، بينما كاجول التزمت الصمت تمامًا.

لم تكتف كاجول، بـ التزام الصمت نحو أزمة اريان خان ابن شاروخان، بل قررت الاحتفال بـ أحد الأعياد الهندوسية، ومشاركة المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وأكد موقفها ذلك تعمدها عدم دعم صديقها المقرب شاروخان وابنه، مما أدى الى الهجوم عليها من المحبين لها ولـ شارخان، وتعجبوا من رد الفعل.

صرح أحد الأصدقاء المقربين لـ شاروخان وكاجول أن صمتها كان لاستقرارها العائلي، لرغبة زوجها افيجاي ديفجن، بعدم التدخل، لذا اختارت الصمت وعدم التعليق، احترامًا لرغبة زوجها، حسب ما نشره موقع «IMWBUZZ» الهندي.

