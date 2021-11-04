توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل نهارا وبارد ليلا والعظمى تصل لـ34 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يسود غدا الجمعة طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من إلى وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة ليوم السبت، يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

أما طقس الأحد، فيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 5 نوفمبر

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 6 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 7 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.