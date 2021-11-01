توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للبرودة ليلا وشبورة ورياح نشطة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر الجاري، حتى الخميس الموافق 4 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة، طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما يسود البلاد الخميس طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

وتشهد البلاد تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتمتد يوم الخميس لتشمل مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 2 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 3 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 4 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.