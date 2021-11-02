الإنتاج الحربي تطرح تخفيضات على منتجاتها حتى 25%للعاملين بمناسبة عيدها

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن بدء تخفيضات على المنتجات المدنية للوزارة للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها تصل حتى تخفيض «رُبع» قيمة بعض المنتجات.

تخفيضات على منتجات الإنتاج الحربي تتراوح بين 3 إلى 25%

وذكرت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ قليل، أن هذا التخفيض يسري على العاملين بوزارة الإنتاج الحربي، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والشركات التابعة لها.

وأوضحت الوزارة إن هذا التخفيض على جميع المنتجات المدنية التي تنتجها الوزارة، وأنها تتراوح بين 3 إلى 25% من الأسعار بحسب المنتج.

وتسري فترة التخفيضات بحسب إعلان الوزارة خلال الفترة من أول شهر نوفمبر الجاري، حتى نهاية الشهر، وذلك بمناسبة العيد السابع والستين لوزارة الإنتاج الحربي.

الوزارة: تخفيضات منتجات الإنتاج الحربي تتزامن مع ذكرى إنتاج أول طلقة مصرية

ويتزامن عيد الإنتاج الحربي، الذي نظمت الوزارة احتفالية كبرى به صباح أمس، مع الذكرى الـ67 لتصنيع أول طلقة «رصاصة» مصرية، والتي صُنعت في خمسينات القرن الماضي.

وحرص المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على تكريم اسمي الفريق طيار رضا حافظ، وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق، واللواء مهندس حسن عبدالمجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي السابق والعضو المنتدب لها.

وحضرت أسرتي الراحلين احتفالية الوزارة بعيدها أمس، وحصلا على درع تكريم وشهادة تكريم من قبل الوزارة تكريماً لعطاء واسم الراحلين الكبيرين، الذي وصفهما وزير الدولة للإنتاج الحربي على اعتبارهما «رموز».

كان الفريق طيار رضا حافظ، قد تولي مسئولية وزارة الإنتاج الحربي اعتباراً من يوم 12 أغسطس 2012، حتى 3 ديسمبر 2013، كما تولي اللواء حسن عبدالمجيد، منصب العضو المنتدب للهيئة القومية للإنتاج الحربي ونائب رئيس مجلس إدارة «الهيئة» خلال الفترة من أول مارس 2016، حتى 15 نوفمبر 2020.