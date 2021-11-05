خبيرة تغذية توضح أسباب زيادة الوزن خلال الشتاء: احذروا الجفاف

يرتبط فصل الشتاء بزيادة الوزن، ويرجع ذلك إلى الاعتقاد بحاجة الجسم للمزيد من السعرات الحرارية لمجابهة الانخفاض في درجات الحرارة، ومساعدة الجسم للشعور بالدفء، مما يتسبب في الإفراط في تناول الطعام، والإكثار من تناول النشويات للتغلب على الشعور بالجوع في فصل الشتاء فهل هناك علاقة بين زيادة الوزن وفصل الشتاء.

توضح الدكتورة امال صبري، استشاري التغذية العلاجية، أن هذا الاعتقاد خاطئ وأفكارا موروثة، لكن الحقيقة العلمية المثبتة أن معدل حرق الدهون في الجسم يزداد في فصل الشتاء لتوليد الحرارة اللازمة لضبط درجة حرارته المنخفضة، وهي إحدى طرق الجسد لحمايته وللتأقلم مع الطقس، مشيرة إلى أن العديد من الدراسات التي تثبت أن الارتعاش الذي يحدث في الطقس البارد لمدة دقائق، قد يعادل ممارسة الرياضة لمدة ساعات، مما يساعد في حرق الدهون.

الطقس البارد هو المحفز الرئيسي للدهون البنية الجيدة

تضيف «صبري»، أن الطقس البارد هو المحفز الرئيسي للدهون البنية الجيدة التي تمد الجسم بالوقود والطاقة، مقابل تلك البيضاء التي تتراكم وتزيد من أوزاننا، كما تساهم ممارسة الرياضة في زيادة هذه الدهون البنية التي تساهم في نزول الوزن بزيادة معدل الحرق، وهو ما يؤكد أن قلة الحركة هي ما تشعرنا بالبرد في الشتاء بعكس ما يعتقد.

أسباب الإفراط في تناول النشويات والسكريات في الشتاء

تؤكد خبير التغذية لـ «الوطن»، أن الإفراط في تناول النشويات البسيطة والسكريات هو السبب الحقيقي وراء الشعور بالجوع في جميع الأجواء، وذلك لقدرتهما على رفع مستوى سكر الدم بسرعة، فينطلق هرمون الأنسولين بسرعة أكبر ليحرقه مما يبعث على الشعور بالجوع السريع، ومع تكرار ذلك يحدث ما يسمى بمقاومة الأنسولين التي تسبب زيادة الوزن والسمنة والأمراض المزمنة.

أسباب عدم الشعور بالعطش في الشتاء

أما عن الماء فتوضح «صبري» أنه مع انخفاض درجات الحرارة، يصبح الهواء المحيط بأجسامنا جافاً، مما يقلل من رطوبة أجسامنا، الأمر الذي يشكل خطورة على وظائف أجهزتنا وجميع خلايانا، ومع عدم الشعور بالعطش في الشتاء يقل تناولنا للماء، مما يسبب الجفاف والخمول والشعور بالإجهاد، ويقلل من معدل الحرق، فضلاً عن احتباس السوائل داخل الجسم، مما يسبب زيادة الوزن.

صبري: لا داعي للإفراط في الطعام بحجة انخفاض درجات الحرارة

ولفتت إلى أن كمية السعرات التي يحتاجها الشخص تتحدد بناءً على الوزن ومؤشر كتلة الجسم والحالة الصحية والنشاط البدني، ولكنها لا تتحدد بدرجات الحرارة، إذاً فلا داعي للإفراط في الطعام بحجة انخفاض درجات الحرارة، إلا أنه ومن كل ما سبق، فإن السبب الحقيقي وراء زيادة الوزن في الشتاء يرجع إلى قناعاتنا وأفكارنا المغلوطة التي تولد الرغبة في اتباع كل السلوكيات الخاطئة التى تزيد الوزن.