«الأحوال المدنية» تستحدث خدمات جديدة للمواطن.. منها السجل المدني الذكي

اتخذت وزارة الداخلية عددًا من الإجراءات، لتطوير خدمات قطاع الأحوال المدنية وافتتاح وتمديد ساعات العمل، وإضافة خدمات جديدة ببعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مواكبة التطوير والتحديث المستمر في كافة المجالات، وتعظيم أوجه الاستفادة من جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، لاسيما في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد اضطلع قطاع الأحوال المدنية إلى تطوير خدمات الحصول على مصدرات القطاع المختلفة من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة، وإنشاء منظومة «السجل المدني الذكي» للتيسير على المواطنين.

الأحوال المدنية تفتتح سجلات مدنية جديدة

وفي هذا الإطار، تم تفعيل العديد من الإجراءات من قبل الأحوال المدنية، من خلال استحداث خدمات وافتتاح مواقع جديدة، وتفعيل التحقق من هوية طالب الخدمة عن طريق (بصمات الأصابع والوجه) والتحقق من هويه المواطن بنسبة 100٪ بمطابقته بما هو مسجل بقاعدة بيانات الرقم القومي لحظيا، أثناء إنهاء الخدمة، بما يمكن المواطن من طباعة جميع وثائق الأحوال المدنية (الميلاد – الوفاة – الزواج – الطلاق) من خلال ماكينة مخصصة لتلك الخدمة دون تدخل للعنصر البشري، مع توفير إمكانية الدفع النقدي واستلام إيصال السداد من خلال الماكينة.

ماكينات السجل المدني

وتم نشر وتعميم ماكينات السجل المدني الذكي لإتاحة إصدار جميع الوثائق على مدار 24 ساعة بمواقع (ديوان عام القطاع – مول سيتي ستارز – مول العرب بالسادس من أكتوبر) كمرحلة أولى.

واستكمالاً لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، فقد تم تجهيز وتشغيل مواقع جديدة (مول أفينيو بالرحاب – سيتى سنتر ألماظة – مول تاون سنتر السلام بمدينة السلام «القاهرة»، مول كارفور طنطا «الغربية»)، مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة.

وفي ضوء قيام القطاع بتجهيز وتشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كسجلات مجهزة فنيا ولوجستيا بكافة الإمكانيات لتدعيم مكاتب الأحوال المدنية الجغرافية الثابتة، ولدفعها بأماكن التجمعات الجماهيرية، وما لاقته قوافل المراكز التكنولوجية المتنقلة من إشادة واستحسان لدى المواطنين في العديد من القرى والمناطق الأكثر احتياجا بجميع المحافظات.

المراكز التكنولوجية المتنقلة

وتم الدفع بعدد من المراكز التكنولوجية المتنقلة، لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين ببعض المناطق بعدد 18 محافظة على مستوى الجمهورية (القاهرة – الجيزة – المنيا – بنى سويف - الفيوم – الإسكندرية – مطروح- سوهاج – أسيوط - قنا – الأقصر – أسوان –الشرقية – بورسعيد - المنوفية – الغربية – البحيرة – الدقهلية).

وأسفرت تلك القوافل خلال الفترة من شهر مارس 2021 حتى شهر أكتوبر 2021، عن:

- استخراج عدد (163,834) بطاقة رقم قومي، وعدد (337,264) مصدرا مميكنا، وافتتاح سجلات جديدة.

- مركز نموذجي بدمنهور بمحافظة البحيرة، لتقديم خدمة مميزة حتى الساعة 9 مساءً.

- سجل مدنى الجناين بمحافظة السويس.

إضافة خدمات جديدة وتمديد ساعات العمل

- إضافة خدمة استخراج المصدرات المميكنة وبطاقات الرقم القومي لسجل فرعي صفط تراب بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

- مد ساعات العمل من الساعة 3 مساءً إلى الساعة 9 مساءً، عدا يوم الجمعة بنموذجي طرة لتقديم خدمة المصدرات المميكنة، وبطاقات الرقم القومي العاجلة «تسليم خلال 24 ساعة».

- خدمة البطاقات المميزة بالمواقع التالية (سيتي سنتر الإسكندرية – داندي مول – مول سيتي ستارز – مول مكسيم – مول سيتي سنتر المعادي – مول مصر – مول العرب – المركز النموذجي بالعباسية – مركز الخدمات الخاصة والمميزة بالقطاع – مول طنطا – نموذجي طنطا – منفذ الإدارة بالغربية – نموذجي دمنهور – نموذجي سموحة – دار مناسبات مسجد الشرطة)، وكذا عدد (14) مركز إصدار بمحافظات (القليوبية – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية – الشرقية – الدقهلية – الإسماعيلية – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان).

- إضافة خدمة البطاقات العاجلة «تسليم خلال 24 ساعة» بمواقع (نموذجي المنصورة «صباحي ومسائى»– بندر المنيا - منفذ إدارة الفيوم - مركز المنيا –منفذ إدارة بنى سويف – ثان كفر الشيخ).

- إضافة خدمات البطاقات العاجلة «تسليم خلال 72 ساعة» بموقعي (أول الغردقة – سفاجا).

- إضافة خدمة استخراج المصدرات المميكنة والقيود العائلية المميزة بعدد من المواقع بمحافظات (المنوفية – الشرقية - القليوبية – كفر الشيخ).

- إضافة خدمة استخراج القيد الفردي المميز بمواقع (منفذ ديوان الإدارة بالمنوفية – منفذ ديوان الإدارة بالغربية).

- إضافة خدمة استخراج البطاقات العاجلة (بالمركز النموذجى بالشرقية).

- إضافة خدمة استخراج البطاقة.