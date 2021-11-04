العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ.. احتفالات وتكريمات بمشاركة «بيج رامي»

انطلقت الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، بمشاركة عدد من المحافظين السابقين، وبطل العالم في لعبة كمال الأجسام الكابتن ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي»، وسط مشاركة المئات من طلاب مدارس بلطيم، وعزفت القوات البحرية موسيقى «سلام الشهيد»، احتفالا بذكرى معركة البرلس عام 1956، حينما انتصرت البحرية المصرية على الفرنسية، ودمرت البارجة «جان بارت» الفرنسية، بمشاركة أهالي المحافظة.

العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ.. إضاءة ديوان المحافظة

وأمر اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم، بإضاءة ديوان عام المحافظة احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، ووضع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي على الديوان العام، فضلا عن تزيين المحافظة، ووضع لافتات التهنئة لأبناء المحافظة بالشوارع الرئيسية، كما استقبل محافظ الأقليم المحافظين السابقين، للمشاركة في الاحتفال الذي أقيم بمدينة البرلس، وجرى وضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس.

طلاب يشاركون في العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ

وشارك عشرات الطلاب من المراحلي الدراسية المختلفة ، في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، حيث اصطفوا في مدخل مدينتي بلطيم والبرلس، في استقبال الضيوف، واحتفالاً بمشاركة «بيج رامي»، ابن قرية «السبايعة»، التابعة لمركز بلطيم، وهتفوا معبرين عن حبهم وتقديرهم له، عقب فوه ببطولة «مستر أوليمبيا» لعام 2021، وتتويجه بطلا للعالم في كمال الأجسام للعام الثاني على التوالي.

تكريم ضيوف احتفال العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ

وخلال الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، جرى تكريم عدد من القيادات البحرية المشاركين في الاحتفال، فضلاً عن تكريم «بيج رامي»، وإهدائه درع المحافظة، ووصف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، البطل المصري العالمي، ابن المحافظة، بأنه قدوة للكثير من الشباب المصري، وأصبح أيقونة لهم، وأن كفر الشيخ تتشرف بتكريمه كأحد أبنائها البارين، وفخر مشاركته في الاحتفال.

ذكرى انتصار البحرية المصرية في معركة البرلس

وفي فجر يوم الرابع من نوفمبر عام 1956، فوجئت البحرية المصرية بالبارجة الفرنسية «جان بارت»، التي تزن نحو 49 ألف طن، بطول 247 متراً، مجهزة بـ109 مدفعاً من مختلف العيارات، ويتولى قيادتها 88 ضابطاً، وعلى متنها 2055 جندياً وبحاراً، والتي كانت تلقب بـ«تنين البحر المتوسط»، تطلق قذائفها نحو شواطئ البرلس وبلطيم، في محافظة كفر الشيخ، لكن البحرية المصرية تمكنت من صد العدوان، بمشاركة عدد من الأهالي والصيادين، وأغرقت البارجة الفرنسية.