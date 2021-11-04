«بيج رامي» يتدرب ليلا في جيم بالغردقة تحت الحراسة الخاصة «صور»

حصلت «الوطن» على صور خاصة للبطل المصري العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي Big Ramy» الحاصل على المركز الأول عالمياً للمرة الثانية على التوالي في بطولة مستر أوليمبيا 2021 لكمال الأجسام، وذلك أثناء تدريبات في صالة ألعاب رياضية شهيرة بمنطقة الكوثر بالغردقة، وذلك في منتصف الليل أثناء زيارته أمس لمدينة الغردقة قبل أن يغادرها لمدة 24 ساعة، متجها إلى محافظة كفر الشيخ ثم يعود إلى الغردقة غدا لاستكمال برنامج زيارته.

«بيج رامي» يتحرك في الغردقة تحت حراسة خاصة

وتواجد البطل العالمي «بيج رامي» في أحد المنتجات السياحية الكبرى بمدينة الغردقة، رفقة مدربه الأجنبي الذي يقدم له البرنامج التدريبي والغذائي ومدير أعماله المصري، ويتحرك «بيج رامي» دائماً وسط حراسة مشددة من عدد من «البودي جاردات» وذلك قبل أن يغادر الغردقة في الساعات الأولى من صباح اليوم متوجها إلى محافظة كفر الشيخ.

«بيج رامي» يستكمل تدريباته في الغردقة

وقال أشرف حسين، مدير الجيم في تصريحات لـ«الوطن» إن البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي Big Ramy» حرص على أداء تدريبات شاقة ليلة أمس في الجيم بمنطقة الكوثر بالغردقة، واستمر التدريب لأكثر من ساعة بحضور مدربه الأجنبي ومدير أعماله، لافتا إلى أن «بيج رامي» يحرص على أداء تدريبات بصفة مستمرة طوال فترة زيارته للغردقة ويخضع لبرنامج غذائي منتظم حيث يأكل وجبة كل ساعتين تقريبا.

تدريبات منتصف الليل لـ «بيج رامي»

وأشار مصطفي الدولي، مسؤول بالجيم واحد أصدقاء «رامي» المقربين بالغردقة، إلى أن «بيج رامي» وصل إلى الجيم في ليلة أمس لأداء التدريبات، وذلك عقب أداء جولة في نفس المنطقة وذلك وسط زحام شديد من المواطنين من محبي وعشاق البطل العالمي، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه واستجاب رامي لهم وسط حراسة خاصة من البودي جاردات.

بيج رامي يغادر الغردقة لمدة 24 ساعة

وأوضح «الدولي» في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الخميس، أن «بيج رامي» غادر الغردقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس متوجها إلى كفر الشيخ، حيث يغيب عن الغردقة لمدة 24 ساعة لحضور تكريم في محافظة كفر الشيخ على هامش احتفالات المحافظة بالعيد القومي ثم يعود إلى الغردقة لاستكمال البرنامج التدريبي وإقامته في الغردقة.