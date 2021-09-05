للأسبوع الخامس.. استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه

شهد سعر الدولار، اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، استقرارا للأسبوع الخامس على التوالي، في البنوك وشركات الصرافة.

أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك

وجاءت بنوك «الاستثمار العربي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي» اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، في قائمة الأعلى سعرًا لبيع وشراء الدولار مقابل الجنيه المصري، بـ15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.67 للشراء.

وسجّلت بنوك «مصر، والأهلي المصري والمركزي»، أقل سعرًا للدولار للشراء والببيع اليوم، ليباع بـ15.73 جنيه، مقابل 15.63 جنيه للشراء.

وجاء سعر بيع الدولار مقابل الجنيه في بنوك «المصري لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني، والتعمير والإسكان»، بنحو 15.75 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء.

فيما بيع الدولار في بنوك «كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي الدولي، والبركة، وبلوم، والمصرف الخليجي، ومصر إيران للتنمية، والسويس، والمصرف المتحد، وعودة»، بنحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وسجّل سعر اليورو مقابل الجنيه، اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، أعلى سعر للشراء بنحو 18.60 جنيه، في بنكي «البركة، الأهلي الكويتي».

فيما سجل الجنيه المصري مقابل الأسترليني، اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، أعلى سعر للشراء بنحو 21.70 جنيه في بنك البركة.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

وسجّلت بنوك «مصر، وبلوم، والمصري الخليجي، والأهلي المصري، وعودة، والمشرق، والتجاري الدولي، والأهلي المتحد»، اليوم الاحد 5 سبتمبر 2021، أعلى سعر لشراء الريال السعودي بـ4.17 جنيه.

فيما سجّل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري أعلى سعر له، في بنوك «مصر، وبلوم، والأهلي المصري، وعودة، والمصري الخليجي، والمشرق، والتجاري الدولي، والأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي، والإمارات دبي الوطني» بنحو 4.26 جنيه.