محافظ كفر الشيخ يفتتح الحديقة المركزية بمشاركة محافظين سابقين

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، الحديقة المركزية المجانية، التي أهدتها شركة استادات لمحافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء صلاح سلامه، محافظ كفر الشيخ الأسبق، واللواء أحمد زكي عابدين، محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الادارية، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الأسبق، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

وزرع المحافظون السابقون عدداً من الأشجار في الحديقة المركزية المجانية، التي فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين، في الوقت الذي أعلنت فيه محافظة كفر الشيخ عن إنشاء عدد من الحدائق العامة المجانية، لتكون متنفساً للمواطنين.

نور الدين: البحرية المصرية أروع الأمثلة في البطولة

وشهد المحافظ وضيوفه فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ65 لمحافظة كفر الشيخ، الذي يوافق ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي، في الرابع من نوفمبر عام 1956، بمدينة برج البرلس، معرباً عن سعادته بالتواجد مع الأهالي قائلاً: «يسعدني أن نكون معاً اليوم، للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، الذي يوافق ذكرى معركة البرلس الخالدة، التي انتصرت فيها البحرية المصرية على الأسطولين الفرنسي والبريطاني عام 1956، واستشهد فيها عدد من خيرة رجال قواتنا المسلحة الباسلة، وأهالي مدينة البرلس الأبطال».

ففي صباح يوم الرابع من نوفمبر عام 1956، كانت معركة البرلس الخالدة في مياه البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من بحيرة البرلس، عندما هاجمت بوارج فرنسية ومدمرة بريطانية، مدعومة بطائرات حربية، الشواطئ المصرية، وضربت فيها البحرية المصرية أروع الأمثلة في البطولة والفداء، بالتصدي ومواجهة العدوان الغاشم، وقدم المحافظ تحية إعزاز، وتقدير لشهداء تلك المعركة الخالدة، ولجميع شهدائنا الأبرار، موجهاً التهنئة لشعب محافظة كفرالشيخ ولجميع قياداته السياسية والشعبية والتنفيذية بهذه المناسبة.

«نور الدين»: الجهود الشعبية أساس التنمية المستدامة

وأكد محافظ كفر الشيخ أننا جميعاً، حكومة وشعباً، مشاركون في تحمل المسئولية، ونعمل معاً من أجل تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، فالمشاركة الشعبية هي أساس النهوض بالمجتمعات، مشدداً على أن تنمية المجتمعات مسؤولية جماعية، يشارك فيها كل فرد أياً كان موقعه في المجتمع، ولا تستطيع الحكومات وحدها تحقيق التنمية الشاملة دون مشاركة الجهود الشعبية، التي هي أساس التنمية المستدامة.

محافظ كفر الشيخ: المحافظة تمتلك مقومات التنمية والاستثمار

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن الله عز وجل وهب هذه المحافظة الواعدة نعماً لا تُحصى، من موقع متميز مطل على البحر الأبيض المتوسط شمالاً، بطول 120 كيلومتراً، ونهر النيل فرع رشيد غرباً، بطول 85 كيلومتراً، وامتلاكها لكافة مقومات التنمية والاستثمار، نظراً لتنوع مواردها الطبيعية ومناخها المثالي، الذى يتيح تَوطين العديد من المشروعات ورؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وفرص العمل، فضلاً عن تنوع أنشطة سكانها بين الزراعة والصيد والتجارة والصناعة والصناعات اليدوية.

ولفت إلى أنه لطالما حظيت محافظة كفر الشيخ باهتمام القيادة السياسية، الأمر الذي يظهر جلياً من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات عملاقه، اختصت بها محافظة كفر الشيخ، وذلك للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك لتقليل نسب البطالة بين أبناء المحافظة، حيث تم على أرضها إنشاء مشروعين قوميين، هما مشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون، الذي يُعد من أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في الشرق الاوسط، ومحطة كهرباء البرلس العملاقة، التي تُعد من أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العالم.

وتابع محافظ كفرالشيخ أن رؤيتنا للاحتفال بعيد المحافظة القومي، قد يتخذ هذا العام منهجاً، قد يكون مغايراً بعض الشيء، حيث أن الاحتفال الحقيقي في رأيي، هو أن يتم تقديم خدمه جديدة للمواطن أو إقامة مشروع، يساعد على تيسير الحياة بالنسبة لأبناء المحافظة، ولذلك فقد تقرر أن يكون كامل الشهر الذي نحتفل في بدايته بالعيد القومي، هو شهر لافتتاح المشروعات التي أنجزناها للمواطنين من أبناء المحافظة، وإن كانت على كثرتها، قد تتطلب أن يمتد الاحتفال لشهر آخر.