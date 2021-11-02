محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين بتكلفة 15 مليون جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، مدرسة «الأحرار تعليم أساسى»، بقرية الزعفران، بمركز الحامول، اليوم الثلاثاء، إحلال كلي بتكلفة 6 ملايين و710 آلاف جنيه، على مساحة 1338 م2، وتضم 11 فصلاً، وتضم معامل متنوعة.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الابنية التعليمية، والمهندس وفائى الشناوى، مدير المشروعات، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

كما افتتح محافظ كفرالشيخ، مدرسة حميدة تعليم أساسي، بقرية السهاليب، بمركز الحامول، بتكلفة 8 ملايين و424 ألف جنيه، على مساحة 2729 م2، وتضم 11 فصلاً، وتضم معامل متنوعة.

محافظ كفر الشيخ يتفقد الفصول الدراسية

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، واطمأن على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة الطلاب والطالبات والمعلمين موجها بممارسة الأنشطة المتعددة وتعميم زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس،كما استمع محافظ كفر الشيخ لشرح المعلمين وناقش الطلاب والطالبات على مادرسوه من موضوعات، واختبر الطلاب في عدد من الموضوعات ضمن المنهج الدراسي وخاصة في اللغة الإنجليزية والتاريخ والعلوم، وتفقد المعامل بالمدرسة، مشيدا بتنوع الكتب في المكتبة، ووجه إلى الاستعانة بالكتب في قصور الثقافة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكداً ان هناك إهتمام كبير بالعملية التعليمية.