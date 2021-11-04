الأوراق المطلوبة وشروط الحصول على قرض بنك ناصر لشراء سيارة بفائدة 8.5%

كثير من المواطنين يرغبون في شراء سيارة بالتقسيط وبأقل فائدة ممكنة في السوق المصرفي، وفي هذا السياق قدم بنك ناصر الاجتماعي قرض تمويل سيارة بنسبة 90%، وبسعر فائدة 8.5%، على أن يتم تغييرها وفقا لآليات السوق المصرفي.

وذكر البنك أن تلك الفائدة تُقدم لموظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثة المعاشات، وكذلك أصحاب الأوعية الادخارية.

وتستعرض «الوطن» إجراءات الحصول على سيارة من بنك ناصر الاجتماعي، والأوراق المطلوبة، لتمويل شراء سيارات أجرة وميكروباص وموتوسيكلات لتوفير فرص عمل للمواطنين وتحسين دخولهم.

الفئة المستهدفة

موظفو الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثة المعاشات وأصحاب الأوعية الادخارية.

الشروط والأحكام:

حسب قيمه الراتب أو المعاش بنسبة عبء دين 75%.

سعر الفائدة بالبنك

سعر الفائدة 8.5%، لكنها تتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفي.

المصاريف الإدارية

نسبة 1,5% من قيمة التمويل وتسدد قبل المنح، ونسبة 0.75% للجهات المتعاقدة مع البنك.

مدة التمويل:

10 سنوات.

نسبة عبء الدين:

لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري للعميل، وتصل إلى 90% في حال وجود دخل إضافي، وفقا للشروط والأحكام.

الضمانات المطلوبة:

بالنسبة لأصحاب المرتبات، يتم تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري على البنك، إضافة الى تقديم ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال، أو وثيقة مخاطر عدم السداد للتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية لصالح البنك، وحظر بيع على السيارة لصالح البنك.

أما أصحاب المعاشات وورثة المعاش، فيتم تحويل المعاش أو حصة وريث المعاش للبنك، وفقا للضمانات السابقة، عدا تقديم ضامن من جهة حكومية.

وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم، يتم تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، وسداد نسبة 25% مقدم من قيمة عرض سعر السيارة، مع تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

أصحاب الودائع

تنقسم الودائع إلى الوديعة المجمدة داخل البنك، ويتم تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، وتقديم وثيقة تأمين على حياه طالب التمويل، إضافة إلى الحظر على السيارة والإعفاء من وثيقة التأمين أو الحظر، وفقا لنسبة المديونية من الوديعة.

وهناك الوديعة المجمدة بالبنوك الأخرى، ويتم تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، وخطاب رسمي من البنك الموجود به الوديعة للتحفظ عليها لصالح بنك ناصر.

إجراءات الحصول على التمويل

- طلب الحصول على التمويل.

- عرض سعر للسيارة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- مفردات مرتب، ومعاش، وبيان بحصة العميل، ووريث المعاش وللضامن فى حالة وجد ضامنا.

- بيان حالة وظيفية لأصحاب المرتبات، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة.

- إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة.

- إقرار من العميل بالموافقه على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد في حال اعتبارها الضمانة المقدمة.

- إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى.