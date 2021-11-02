 تعرف على أسعار السيارات المستعملة في السوق.. اوبل فيكترا 2003 الأرخص

كشف محمد محمود عضو رابطة تجار السيارات وصاحب معرض سيارات، اليوم، عن أن السيارات المستعملة شهدت انتعاشة وارتفاعا في الأسعار بسبب ارتفاع الأوفر برايس في أسعار السيارات الجديدة، بالإضافة إلى كميات الحجوزات على السيارات الأخرى، موضحا أن أسعار السيارات المستعملة تحدد على حسب حالتها، والإمكانيات المتواجدة بها، بالإضافة إلى موديل السيارة، الذي يلعب دورا مهما في سعرها.

وأشار عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة، إلى أن السيارات الكوري موديلات من 2000 إلى 2010، تتراوح أسعارها من 80 إلى 130 ألف جنيه للسيارة، مؤكدا أن جميع السيارات المستعملة ارتفعت من 2000 إلى 15 ألف جنيه في سعر السيارة الواحدة.

أرخص أسعار السيارات المستعملة

وتستعرض «الوطن»، أسعار عدد من السيارات المستعملة الموجودة في السوق:

شيفروليه لانوس 2014

السعر المتوسط 100,000 جنيه، أقل سعر في السوق 94,000 جنيه، وأعلى سعر 107,000 جنيه.

جيلي اكس باندينو 2015

السعر المتوسط في السوق 100,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 94,000 جنيه، وأعلى سعر في السوق 109,000 جنيه.

اوبل فيكترا 2003

السعر المتوسط في السوق 101,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 90,000 جنيه، وأعلى سعر في السوق 114,000 جنيه.

نيسان صني

2004 101,000 جنيه السعر المتوسط، 100,000 جنيه أقل سعر، 105,000 جنيه أعلى سعر.

بروتون جين 2 2009

السعر المتوسط في السوق 101,000 جنيه، أقل سعر في السوق 95,000 جنيه، أعلى سعر في السوق 105,000 جنيه.

رينو ميجان

السعر المتوسط في السوق 2009 101,000 جنيه، وأقل سعر في سوق السيارات 95,000 جنيه، وأعلى سعر في السوق 109,000 جنيه.

جيلي امجراند 7 2016

السعر المتوسط في السوق 101,000 جنيه، أقل سعر في السوق 95,000 جنيه، أعلى سعر في السوق 105,000 جنيه.

بي ام دبليو 316 1994

متوسط السعر في السوق 102,000 جنيه، أقل سعر 95,000 جنيه، أعلى سعر في السوق 114,000 جنيه.