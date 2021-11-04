ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة بينها ناقلة غاز مسال عملاقة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم الخميس، أن أرصفة الميناء استقبلت 27 سفينة متنوعة خلال الساعات الـ24 الماضية، من ضمنها ناقلة الغاز المسال العملاقة (ARISTIDIS I)، التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 299 متراً، وبعرض 46 متراً، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 72 ألف طن من الغاز المسال.

رئيس هيئة ميناء دمياط يأمر برفع حالة الاستعداد

وتابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، عملية دخول السفينة العملاقة وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع درجة الاستعداد حتى مغادرتها الميناء بأمان.

12 ألف طن حركة الصادر و39 ألف طن واردات

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12503 أطنان، تشمل 1880 طن رمل، و3286 طن سوبر فوسفات، و300 طن أسمنت، و7037 طن يوريا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39356 طناً، تشمل 9590 طن قمح، و1027 طن خشب زان، و26239 طن ذرة، و2500 طن كسب عباد.

تداول 822 حاوية صادر و176 وارد و1040 ترانزيت

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 822 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وأعشاب وبرسيم وبردقوش وبقدونس وريحان وذرة وزيتون وشمر وفول سوداني وكمون)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر وأمريكا وألمانيا وإيطاليا ومالطا وكرواتيا وإسبانيا وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 176 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1040 حاوية مكافئة.

121 ألف طن قمح رصيد صوامع القطاع العام و123 ألف طن بمخازن القطاع الخاص

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في ميناء دمياط إلى 121470 طن قمح، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123798 طناً.

كما غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2261 طن قمح، متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، بالإضافة إلى قطار مكون من 25 عربة، بعد تفريغ عدد 50 حاوية، سعة 20 قدماً، استقبله الميناء قادماً من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3695 شاحنة.