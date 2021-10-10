14 ألف طن إجمالي حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط خلال 24

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 25 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14369 طنًا تشمل 100 طن فوسفات و1199 طن أسمنت و4800 طن مولاس و7000 طن يوريا و1270 طن نترات.

حركة الوارد من البضائع العامة بدمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36250 طن، وتشمل: 30340 طن قمح و665 طن إبلاكاش و4505 أطنان كلوريد إيثيلين و2450 رأس ماشية بإجمالي وزن 740 طنًا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 674 حاوية مكافئة، تشمل: خضراوات «بطاطا وبطاطس خرشوف وفاصوليا وخضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «برسيم وريحان وبصل وسمسم وفول وفول سوداني وكراوية وينسون وزيتون وشمر»، وفواكه «رمان وفراولة» يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وبلجيكا ومالطا وسلوفينيا وإنجلترا وهولندا وإسبانيا وأمريكا وسريلانكا وألمانيا.

صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

ووصل عدد الحاويات الوارد 574 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1216 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 130781 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 152394 طنا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2642 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3835 شاحنة.