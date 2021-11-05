ضوابط الحصول على قرض سيارة.. يصل لـ2 مليون جنيه وبدون حظر بيع

تمنح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عدة تسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، حيث يأتي على رأسها تمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة، إذ تتيح البنوك برامج مختلفة لـقروض السيارات الجديدة بشروط ميسرة على فترات سداد تصل لـ10 سنوات، وبتمويل يصل لـ2 مليون جنيه، للموظفين بالقطاعين الخاص والحكومي، وكذلك أصحاب الأعمال والمهن الحرة، وفق عدد من الشروط والامتيازات.

وترصد «الوطن»، إجراءات الحصول على تمويل شراء السيارات الجديدة، دون مقدم أو حظر بيع، وفقا لسياسات البنوك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية.

تفاصيل قرض السيارة الجديدة من البنك الأهلى الكويتي

حدد البنك الأهلى الكويتي، شروط وإجراءات الحصول على قرض السيارة الجديدة، على النحو التالي:

ـ مبلغ تمويل يصل حتى 1.5 مليون جنيه.

ـ سعر عائد تنافسي.

ـ تأمين على الحياة طول فترة التمويل «اختياري».

ـ مدة تمويل تصل حتى7 سنوات.

ـ سعر عائد متناقص يبدأ من 14.50% سنوياً.

تفاصيل قرض السيارة الجديدة من بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة، عن شروط وإجراءات الحصول على قروض السيارة الجديدة، على النحو التالي:

ـ قيمة القرض تبدأ من 15 ألف جنيه وتصل لـ2 مليون جنيه «وفقاً لبرنامج القرض الممنوح».

ـ مرونة في فترة السداد تصل إلى 7 سنوات، لجميع السيارات عدا السيارات الصيني، فيكون الحد الأقصى لمدة القرض 5 سنوات.

ـ تمويل يصل إلى 70% من قيمة السيارة.

ـ الحد الأدنى للدخل الشهري 2000 جنيه.

ـ يجب أن يكون الحد الأدنى للعمر 21 عاماً والحد الأقصى 65 عاماً في نهاية فترة سداد التمويل.

ـ مقدم يبدأ من 0% وحتى 70%.

ـ يشترط أن يكون العميل قضى عاما كاملا في جهة العمل الحالية، حال إذا كان موظفا حكوميا.

ـ يشترط أن يكون قضى عامين في جهة العمل الحالية، في حالة أصحاب المهن الحرة.

ـ تقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل، على أن تكون سارية المدة.

ـ إيصال مرافق حديث الإصدار كهرباء أو ماء أو غاز.

ـ بيان مفردات مرتب صادر من جهة العمل.

تفاصيل قرض السيارة الجديدة دون مقدم أو حظر بيع من البنك الأهلي

ـ بدون ضامن.

ـ تمويل يصل لمليون جنيه.

ـ تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.

ـ فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

ـ سعر عائد تنافسي.

ـ برامج خاصه لموظفي الشركات.

ـ حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيهاً.

ـ بدون مصاريف استعلام ائتماني.

ـ بدون مصاريف فتح حساب.

ـ برامج متنوعة لكل قطاعات العملاء.

ـ برنامج موظفين بتحويل راتب.

ـ برنامج موظفين بإثبات دخل.

ـ برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.

ـ برنامج أصحاب أعمال، مهن حرة بمقدم 50% من سعر السيارة وتمويل 50%.

ـ برنامج أصحاب أعمال/ مهن حرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%.

ـ برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة.

ـ برنامج كبار عملاء البنك الأهلي المصري.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ فاتورة مرافق «وفقاً للسياسة المعتمدة».