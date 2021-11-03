قروض شخصية لأصحاب المعاشات من عدة بنوك.. اعرف الشروط والمستندات

تمنح العديد من البنوك تسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية التي تناسب جميع العملاء، منها قروض أصحاب المعاشات، للتيسير عليهم ومساعدتهم في تغطية الالتزامات المادية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل قروض لأصحاب المعاشات من عدة بنوك.

قروض أصحاب المعاشات

قدّم بنك ناصر قرضا لأصحاب المعاشات يصل إلى تمويل بقيمة 500 ألف جنيه.

يمنح البنك أطول مدة تقسيط تصل إلى 8 سنوات لصاحب المعاش الأصلي، و7 سنوات للمستفيد من المعاش.

سعر عائد: 14.5% متناقصة.

وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

الشروط والمستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي. بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل. إيصال مرافق حديث. تعهد بتحويل المعاش. يجب ألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن 500 جنيه. يجب ألا يزيد السن عن 65 عاما عند نهاية مدة القرض.

قرض بنك التعمير والإسكان

تصل قيمة القرض المقدم من بنك التعمير والإسكان إلى مليون جنيه.

فترة السداد تصل إلى 10 سنوات.

سعر العائد: 14% متناقصة سنويا.

تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا طوال مدة القرض.

شروط قرض بنك التعمير والإسكان

يشترط ألا يزيد المتقاعد عن 65 عاما في نهاية التمويل. تمويل صاحب المعاش أو المستفيد من المعاش. صورة بطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية. إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر. بيان مفردات المعاش. ألا تقل قيمة المعاش أو الدخل عن 1200 جنيه. تعهد بتحويل قيمة المعاش.

تفاصيل قرض بنك الإسكندرية لأصحاب المعاشات والمستندات المطلوبة

تصل قيمة التمويل لـ3 ملايين جنيه، وفترة سداد تصل إلى 12 عامًا. تأمين على الحياة طوال مدة التمويل. يشترط ألا يزيد سن العميل على 65 عامًا. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي. التعهد بتحويل المعاش إلى بنك الإسكندرية. فاتورة مرافق حديثة «غاز، كهرباء، تليفون»، لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

قرض أصحاب المعاشات من البنك الأهلي المصري

يصل إلى مليون جنيه، وفترة السداد تصل إلى 10 سنوات.

سعر العائد :13.5% متناقصة سنويا.

يمنح البنك تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا طوال مدة القرض.

الشروط والمستندات المطلوبة