برنسة عبد الغني: «الديون زادت عليا ومحدش راضي يشغلني»

ما زال اسم الفنانة برنسة عبد الغني، يتصدر محركات البحث على «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصةً بعد مناشدتها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لكي تحصل على شقة ومعاش، مشيرة في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي لم تتواصل معها حتى الآن.

برنسة: أنا عاوزة أشتغل أنا مش بشحت

وتجددت أزمة الفنانة برنسة عبد الغني، مرة أخرى، حينما كشفت لـ«الوطن»، أنها مازالت لم تتلقَ أعمال حتى الآن، كما تناشد مكاتب اختبارات الأداء لكي يعطونها أعمالا، قائلة: «أنا بناشد مكاتب الكاستنج، أنا عاوزة أشتغل، ومحدش راضي يشغلني، أنا مش بشحت، ومش هقعد أستنى حسنة من حد»، لافتة إلى أنها قادرة على العمل، ولكنها لم تحصل على أي فرصة، خاصةً بعد تراكم الديون عليها».

برنسة: أرقام مكاتب الكاستينج مبيردوش عليا

وأشارت الفنانة برنسة عبد الغني، إلى أن «أحد الأشخاص العاملين بمكاتب الكاستنج، قال لي كل الذين يعملون بالكومبارس معروض عليهم أعمال، إنتي مبتشتغليش ليه»، متابعة: «أعطاني أرقاما كثيرة كي أتصل بها وأحصل على فرصة من خلالها، ولكنهم لم يجيبوا على اتصالاتي حتى الآن».

بداية أزمة برنسة عبد الغني

وترجع أزمة الفنانة برنسة عبد الغني، إلى منتصف شهر أكتوبر الماضي، بعد حديثها عن تعرضها لأزمة مالية، نتيجة لعدم حصولها على أي أعمال منذ شهر رمضان الماضي، لتتواصل معها وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحدد لها موعدا لكي تبحث عن حل لهذه الأزمة، وخلال هذه الأثناء تلقت عبد الغني، دورا عبارة عن مشهد وحيد، من خلال مسلسل «الحطابة»، ولكنها لم تتلقَ أي أعمال أخرى.