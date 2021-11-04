زيادة جديدة في أسعار السيارة «لادا جرانتا» موديل 2022

يعاني سوق السيارات المصرية، من زيادات متكررة في أسعار السيارات، خلال الآونة الأخيرة، بسبب الأزمات العدة التي يعيشها سوق السيارات العالمية، منذ انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى أزمة خفض إنتاج الرقائق الإلكترونية وزيادة الطلب عليه، الأمر الذي تسبب في خفض كثير من المصانع إنتاجها، ما تسبب في قلة العديد من الطرازات في الأسواق.

ومن أبرز تلك السيارات التي شهدةت زيادة مؤخرا في أسعارها، سيارة «لادا جرانتا» حيث تراوحت الزيادة في سعرها بين 5 و6 الآف جنيه على جميع فئاتها في السوق المصرية.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الأسعار الجديدة للسيارة.

أسعار «لادا جرانتا موديل 2022»

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلية بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، والفئة الأولى بسعر 174 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 194 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر 204 آلاف جنيه.

مواصفات «لادا جرانتا موديل 2022»

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة 87 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر في النسخة المانيوال، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وفي النسخة الأوتوماتيك، تأتي بقوة قدرها 98 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

وتتسارع السيارة بوضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة في غضون 11.4 ثانية؛ وتستهلك متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

وتأتي السيارة بأبعاد 4268 ملم طول، و 1700 ملم عرض، و 1500 ملم ارتفاع؛ فيما تصل سعة الصندوق الخلفي 480 لترًا.