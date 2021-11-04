نانسي عجرم تشعل افتتاح مؤتمر «كلاي ماكس» باستاد القاهرة بحضور الآلاف

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر «القمة» أو «كلاي ماكس» داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة، بحضور آلاف من مختلف الجنسيات العربية.

وحضرت نانسي عجرم، بصحبة جيجي لامارا، وكان في استقبالها الدكتور إسلام وصفي، ومنظم الحفل ياسر الحريري، وصعدت على خشبة المسرح مرددة أغنية «أنا جاية معاك»، وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

نانسي عجرم تحيي الجمهور

وحرصت نانسي على تحية الجمهور، قائلة: «أنا اشتقت لكم مع إني مش من زمان كنت عندكم لكني ديما باشتاقلكم.. وانا كنت النهاردة الصبح لما وصلت كتبت تويته بقول فيها صباح الدنيا الحلوة من أم الدنيا مصر.. ودلوقتي مساء الدنيا الحلوة من أم الدنيا مصر، ووجهت الشكر للقائمين علي كلاي ماكس والتنظيم الرائع لياسر الحريري».

وظهرت نانسي في كامل أناقتها مرتدية فستانا ذهبيا، واستكملت وصلتها الرومانسية الطربية بالعديد من أغانيها، التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، منها «مين ده اللي نسيك، سلامات، آه ونص، إنت إيه، ويا بنات، وإنت مصري»، وغيرها مما طالب به معجبوها، وسط أجواء من البهجة والرقصات التي امتدت حتى نهاية الحفل.

وتخلل فقرة نانسي قيام الدكتور إسلام وصفي والدكتور إسلام محمد، بتكريم نانسي عجرم كأفضل مطربة عربية.

المؤتمر يدرب الشباب على أساليب التسوق الحديثة

ويقام المؤتمر على مدى 3 أيام باستاد القاهرة، ويشارك به الآلاف من الشباب من مصر ومختلف الدول العربية، كأضخم مؤتمر تدريبي في الشرق الأوسط، وتقيمه منظمة «كايزن» التابعة لـ«جينيس» الأمريكية لمستحضرات التجميل، ويساهم في تدريب الآلاف من الشباب المصري والعربي على أساليب التسوق عبر الإنترنت والسوشيال ميديا، وبالتالي فتح مجالات وفرص عمل لهم للحد من البطالة.

ومن المقرر أن يحيي الميجا ستار، محمد حماقي، فعاليات حفل ختام مؤتمر «كلاي ماكس» أو «القمة» يوم 6 نوفمبر، بحضور عدد من المشاهير في مجال الفن والرياضة والإعلام، الذين يتوافدون على مدى الثلاثة أيام التي تُقام خلالها فعاليات المؤتمر، بالإضافة إلى الإعداد لمفاجأة خاصة لحماقي، احتفالا بألبومه الجديد «يا فاتني».

أضخم مؤتمر تدريبي يضم الآلاف من مختلف الدول العربية

ويُعد مؤتمر «القمة» أو «كلاي ماكس»، أضخم مؤتمر تدريبي يضم الآلاف من مختلف الدول العربية للتدريب علي البيع المباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما يعد حالة خاصة من الترويج للسياحة العربية بمصر بطريق غير مباشر، التي يجب دعمها في المؤتمرات الدولية التي تقام بمصر في مختلف المجالات.

وشارك في إحياء حفل افتتاح فعاليات الدورة الثامنه لمؤتمر «القمة» أو «كلاي ماكس» المطرب محمد نور والـ«dj» العالمي ياسر الحريري، الذي يقوم بتنظيم الفقرات الفنية بمواصفات عالمية، من مسرح ضخم لتامر فوزي، ووليد الحريري الذي قدم أيضا fire show مبهر، بالإضافة إلى مقدمة للمؤتمر بطريقة الـ3D على بروجيكتور، خطف أنظار الجميع.