طلاق نانسي عجرم يتصدر محركات البحث.. ومدير أعمالها: ياريت تنجحوا زيها

تصدر خبر طلاق نانسي عجرم، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، رغم نفي المقربين للمطربة اللبنانية، وتأكيدهم أن هذا الأمر مجرد شائعة سخيفة، إلا أن عددا كبيرا من متابعي السوشيال ميديا مازالوا يتداولون خبر انفصال نانسي وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم.

مدير أعمال نانسي عجرم: خبر الطلاق شائعة

جيجي لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم، نفى خلال تصريح لـ«الوطن»، خبر الانفصال، مؤكدا أن الأمر مجرد شائعة ليس لها أي أساس من الصحة، وأنه مجرد حيلة من البعض لصرف نظر الجمهور عن النجاح الكبير الذي تحققه نانسي منذ انطلاقها في عالم الفن.

ولم يكتف مدير أعمال نانسي عجرم بنفي شائعة الانفصال، ولكن وجّه رسالة لكل من يروج مثل هذه الشائعات بقوله «من يريد أن يصبح مثلها يتفضل يشتغل ويقدم فن أسوة بها، بعيدًا عن مثل هذه الأقاويل الكاذبة التي ليس لها طعم ولا رائحة».

وتجمع نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، علاقة رائعة امتدت لأكثر من 10 سنوات بعد قصة حب بينهما باعتباره طبيب الأسنان المعالج لها، وأثمرت هذه الزيجة عن إنجاب ثلاث فتيات.

نانسي عجرم تحيي حفلًا في تونس

وكانت نانسي عجرم، في الساعات الماضية قد أحيت حفلًا غنائيًا في الدورة الـ21 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بدولة تونس، وتصدرت التريند، بسبب إطلالتها التي خطفت الأنظار، بارتدائها فستانًا لامعًا من اللون الذهبي، وبدأت حفلها بتقديم أغنية الدنيا حلوة وأحلى سنين، لتتبعها بعدد من أغنياتها التي سبق وقدمتها منذ سنوات، أو من ألبومها الجديد، وسط تفاعل الجمهور معها، الذين صفقوا لها بحرارة مع كل غنوة تبدأ في تقديمها.