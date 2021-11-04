وكيل «الصحفيين» يطالب النقيب بتوفير مدفن خاص للزملاء دون عائل

تقدم أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة، بمقترح إنساني لضياء رشوان نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، يقترح فيه توفير النقابة لمدفن خاص بالحالات التي دون عائل من الزملاء، بعد تكرار حدوث حالات واجهت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.

مدفن للصحفيين

وجاء نص المذكرة التي حملت رقم وارد «6276»، بتاريخ 4 نوفمبر 2002، على النحو التالي:

الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، تحية طيبة وبعد:

نظرًا لوجود حالات من الزملاء الصحفيين، بلا عائل، بعضهم يُعاني من أمراض مزمنة، تتابعهم لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ومؤخرًا تكررت حالات وفاة زملاء، دون عائل، وواجهنا أزمة العثور على مدفن لتكريمهم، أقترح شراء لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، مدفنًا باسم نقابة الصحفيين، لمواجهة مثل تلك الأزمات.

نقابة الصحفيين

ولكون ذلك المدفن بات ضرورة ملحة، أقترح أن يكون به أربع عيون، نصفها للسيدات والنصف الآخر للرجال، ولذا نأمل في عرض ذلك المقترح على مجلس النقابة لاتخاذ القرار اللازم، وما يتبعه من إجراءات تنفيذية، وفق اللوائح والقوانين، لضمان اختيار موقع مناسب، وبسعر عادل.

خالص تحياتي وتقديري، وكيل النقابة، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية أيمن عبدالمجيد.

وفاة الصحفي علي إبراهيم

ويأتي هذا الاقتراح، على خلفية وفاة الزميل الصحفي السابق بجريدة الأهالي على إبراهيم وحيدا رهين العمى بمفرده في مسكنه، حيث شهدت حادث وفاته تفاعلا من عدد من الزملاء نتيجة عدم وجود عائل له، لا سيما بعد اكتشاف وفاته من خلال جيرانه بالصدفة، كما كان يعيش على الكفاف من معاش بسيط من جريدة الأهالي، بعد أن فقد بصره حسب رواية زملاء مقربين منه.