غرفة الحرف اليدوية: تشكيل مجلس إدارة جديد خلال أيام

انتهت انتخابات غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، بفوز 12 مرشحا بالتزكية، إذ أعلنت اللجنة المشرفة برئاسة اللواء مؤمن مخيمر وعضوية الدكتور خالد عبد العظيم وأحمد المسلمي المستشار القانوني لاتحاد الصناعات، وسيجري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تشكيل مجلس إدارة جديد، خلفا للمجلس السابق.

الأعضاء الفائزون في الانتخابات

وقال ممدوح الشربيني المدير التنفيذي لغرفه الحرف اليدوية، إن الانتخابات أفضت بفوز 12 عضوا بالتزكية وهم: هشام جزر، فاطمة أحمد محمد علي، منى مجدي الإبياري، محمد مصطفى الصغير، سمير فهمي زقزوق، إسماعيل مصطفى عبد الله، نانيس عبد اللطيف محمد، مجدي المزين، محمد سيد عبد المهيمن، رحاب إبراهيم منصور، ونرمين الدمرداش.

تشكيل مجلس إدارة جديد

وكشف الشربيني، أنه سيجري خلال الأسابيع القليلة المقبلة تشكيل مجلس إدارة جديد، خلفا للمجلس السابق، الذي كان يرأسه مسعد عمران، فيما سيجري الإعلان عن مجلس الإدارة ورؤساء اللجان في مؤتمر صحفي، يجري التجهيز لها بعد الانتهاء من الانتخابات الداخلية لمجلس الإدارة، لاختيار رئيس واثنين نواب وأمين صندوق ووكيل للغرفة، مشيرا إلى أن الأمور الإدارية تسير داخل الغرفة بصورة طبيعية، ولم تتأثر، حيث تقدم الغرفة كل خدماتها لجميع الحرفيين والمترددين على مقر الغرفة.

ثاني انتخابات لمجلس إدارة الغرفة

ونوه الشربيني، بأن الانتخابات التي انتهت بتزكية 12 عضوا تعد ثاني انتخابات لمجلس إدارة الغرفة، التي كان صدر قرار بإنشائها منذ 4 سنوات، وجرى اختيار مجلس إدارة ورؤساء الشعب واللجان النوعية، حيث شهدت الأمور خلال الفترة الماضية، العديد من الإنجازات، ووضع خطط لعديد من الملفات التي تهم القطاع، وعمل العديد من المشاريع في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المشاركة في فاعليات معرض تراثنا بدوراته السابقة، وتخصيص جناح للغرفة، بالإضافة إلى تسويق العديد من المشغولات الخاصة بالحرفيين التابعين للغرفة.