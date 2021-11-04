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إصابة 12 شخصا في انقلاب «ميكروباص» على صحراوي قنا

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رجب آدم
07:53 م | الخميس 04 نوفمبر 2021
حادث انقلاب ميكروباص بقنا

حادث انقلاب ميكروباص بقنا

أصيب 12 شخص بجروح وكسور وكدمات متفرقة، مساء اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطرق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل المراشدة.

إخطار مرفق إسعاف قنا لمدير الأمن بالحادث

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من مرفق إسعاف قنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» على الطريق الصحراوي الغربي، وفور الانتقال إلى موقع الحادث، تبين إصابة 12 شخصاً.

نقل 12 مصاباً إلى مستشفى قنا العام

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

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