إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بأسيوط

أُصيب شخصان في حادث تصادم سيارة ملاكي بداجة نارية أمام كوبري كرم عيسى التابع لمركز الفتح في محافظة أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام.

إخطار بإصابة شخصين

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أمام كوبري كرم عيسى دائرة المركز ووقوع مصابين.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وقوات الشرطة وسيارة الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم سياره ملاكي مجهوله الأرقام لاذت بالفرار فور وقوع الحادث بدراجة نارية أمام كوبرى كرم عيسى دائرة المركز.

أسفر الحادث عن إصابه «أيمن عبد الكريم حسن، 30 سنة، وفرويز محمد حسن، 28 سنة»، تم نقلهما لمستشفى الشامة والحالة العامة مستقرة، وكلفت المباحث بتكثيف تحرياتها وضبط السيارة وقائدها، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.

تعدد حوادث الطرق بأسيوط

وشهدت طرق محافظة أسيوط العديد من حوادث الطرق التي أسفرت عن ضحايا ومصابين من بينها الحادث الذي وقع بين سيارتين «ميكروباص وملاكي»، بطريق «أسيوط - البحر الأحمر»، قبل بوابة البحر الأحمر وأسفر عن إصابة شخصين ونُقل المصابون لمستشفى أسيوط الجامعي.

كما شهدت المحافظة حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل «تريلا» ودراجة نارية «موتوسيكل»، بعد مدخل أسيوط الجديدة بحوالي كيلومتر في اتجاه القاهرة وأسفر عن مصرع شخصين ولاذ قائد السيارة بالفرار فور وقوع الحادث ونقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، بمعرفة الجهات المعنية.