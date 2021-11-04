تنفيذ أكثر من 75% بمشروعات الصرف الصحي بقرى سوهاج ضمن «حياة كريمة»

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه جار تنفيذ مشروعات الصرف الصحي التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقريتي نزالى داوود والشيخ رحومة بمركز طهطا، التي تبلغ تكلفتها 63.8 مليون جنيه.

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أنه بلغت نسبة التنفيذ بمشروع صرف صحي قرية نزالى داوود 77%، الذي يخدم 6630 مواطن، ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 5620 متر مكعب لكل يوم، وشبكات انحدار بطول 7540 متر وخط طرد قطر 250 ملى بطول 950 متر بتكلفة تبلغ 23.5 مليون جنيه.

نسبة تنفيذ مشروع صرف صحي الشيخ رحومة 79%

كما بلغت نسبة تنفيذ مشروع صرف صحي الشيخ رحومة 79%، والذى يخدم 6275 مواطنا، ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 11101 متر مكعب لكل يوم، وشبكة انحدار بطول 7555 مترا، وخط طرد قطر 350 ملى متر بطول 4225 متر بتكلف تبلغ 40.3 مليون جنيه.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن تلك المشروعات تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق رضا للمواطنين.

6 قوافل بيطرية مجانية لقرى «حياة كريمة» في سوهاج

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الزراعة، عن اطلاق قافلة بيطرية مجانية من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور محمد حجازي القائم بأعمال مدير المعهد وبمشاركة معاهد الصحة الحيوانية بالمركز وصندوق التأمين على الماشية ومديرية الطب البيطري بسوهاج، ممثلة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي من المقرر أنَّ يتمّ زيارة بعض قرى محافظة سوهاج «المنشأة، طما، المراغة، جرجا، البلينا، ساقلتة»، في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2021، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتماشيًا مع سياسة مركز البحوث الزراعيه برئاسة الدكتور محمد سليمان لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثه الى صغار الذراع والمربيين.

وتجري القافلة اختبار عشار مع فحص وعلاج تناسلي للحيوانات صغار المربين والكشف والعلاج الباطني وكذلك علاج الطفيليات الداخلية والخارجية وعمل العمليات الجراحية وتحصين الحيوانات بالتحصينات غير سيادية، مع تقييم الطلائق بالقري المعنية وتقديم خدمات التلقيح الاصطناعي بغرض التحسين الوراثي.