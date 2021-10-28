تفاصيل أول محطة صرف صحي بقرية الجبيل بطور سيناء

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس الأول، مشروع الإسكان البدوي بقرية الجبيل ضمن مبادرة حياة كريمة، بحضور اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، ويبعد الإسكان عن المدينة نحو 8 كيلومترات، ويضم المشروع ملعب كرة قدم خماسية، ووحدة صحية، ومحطة صرف صحي لأول مرة تخدم المنطقة.

وجرى تسليم 62 بيتا بدويا قابلا للبناء «طابق ثاني»، والوحدة كاملة التشطيب وبها حوش، والمنطقة أصبح فيها ما يقرب من 182 بيتا بدويا، وتبعد المنطقة عن القرية نحو 1.5 كيلو متر، لذا تطلب المشروع إنشاء محطة صرف صحي وخط طرد، وأطلق المحافظ شارة تشغيل المحطة.

تكلفة ومكونات محطة الصرف

المهندس أحمد حسين، المسؤول عن تنفيذ المشروع، قال إن محطة الصرف بالإسكان البدوي تكلفت نحو 24 مليون جنيه، وهي عبارة عن محطة رفع صحي وخط طرد مركزي تخدم ما يقرب من 182 بيتا بدويا أي ما يعادل 800 شخص، وطاقة المحطة 500 متر مكعب يوميا. والمحطة عبارة عن بيارة كبيرة بعمق 11 مترا وعرض 3 أمتار وتحتوي على 2 طلمبة غاطس، وخط طرد ضغط 10 بار، بطول 5 كيلو متر، بقر 200 مليمتر.

وأضاف أن المحطة تحوي غرفة المولد بقدرة 150 كيلو بخزان وقود أسبوعي مستقل، غرفة المحولات بقدرة 200 كيلو، مشيرا إلى أن المحطة بها غرفة لوحة التحكم، مبنى إداري ومخزن ومبنى الأمن، إلى جانب مبنى المحول الخارجي بقدرة 1000 كيلو.

الصعوبات التي واجهت إنشاء المحطة

وأكد المهندس أحمد حسين أن مدة تنفيذ المشروع 10 أشهر وعدد الأفراد العاملين في المشروع 100 عامل، مشيرا إلى أن هناك صعوبات واجهتنا أثناء تنفيذ المشروع وهي طبيعة الأرض أنها صخرية والشعاب المرجانية الموجودة أسفل الطبقات، ما صعب عمليات الحفر، وكانت عقبة كبيرة من عقبات حفر بيارة الصرف، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من المياه أثناء الحفر لأن المحطة تبعد عن البحر نحو 700 متر، وجرى طرح حلول فنية استثنائية منها أعمال نزح جوفي وجرى نزح كميات كبيرة من المياه أثناء الحفر حتى تتمكن من استكمال الحفر.