أخبار المنيا.. قوافل طبية ومشروعات حياة كريمة وحركة محليات محدودة

تابع محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، نسب تنفيذ المشروعات بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فيما أطلق فرع المجلس القومي للمرأة جلسات التوعية بقضايا الأسرة، تحت عنوان «الدين المعاملة»، وأصدر وزير التنمية المحلية حركة تنقلات محدودة، وأطلقت مديرية الصحة قافلة طبية بقرية «معصرة حجاج»، كما أقيمت جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية بملوي، كانت هذه أبرز الأخبار التي شهدتها المنيا على مدار الـ24 ساعة الماضية.

محافظ المنيا يتفقد مركز لقاح كورونا في «بني حسن الشروق»

وتفقد اللواء أسامة القاضي مركز التطعيم بلقاح كورونا في قرية «بني حسن الشروق»، التابعة لمركز أبوقرقاص، لمتابعة سير العمل والتيسير على المواطنين، مؤكداً أنه تم التوسع في توفير اللقاحات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال منافذ ووحدات ثابتة ومتحركة، حفاظاً على صحة المواطنين.

كما شهد المحافظ جلسة المشاركة المجتمعية بقاعة الوحدة المحلية بمركز ملوي، لمناقشة مقترحات المواطنين وآرائهم في المشرعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023، في إطار برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

وتابع المحافظ نسب تنفيذ المشروعات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركز ديرمواس، مؤكداً أن نصيب المركز من المشروعات يبلغ 281 مشروعاً بمختلف القطاعات الخدمية، وتشمل دعم شبكات المياه والصرف الصحي، وإنشاء مجمعات خدمية، ووحدات طبية، وإنشاء وتوسعة مدارس.

سكرتير عام جديد لمحافظة المنيا ضمن حركة محليات محدودة

وأصدر وزير التنمية المحلية قراراً بتعيين وندب عدد من القيادات المحلية بمحافظة المنيا، شملت ندب اللواء تامر سعيد محمد، سكرتير عام للمنيا، نقلاً من وظيفة سكرتير مساعد لمحافظة قنا، وتعيين اللواء ياسر عبد العزيز، سكرتيراً عاماً مساعداً للمنيا، نقلاً من وظيفة رئيس مركز ومدينة المنيا.

كما أطلقت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية مجانية بقرية «معصرة حجاج»، بمركز بني مزار، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، للعناية بصحة المواطنين، حيث تم الكشف على 1824 حالة، وصرف الأدوية اللازمة وعمل فحوصات وتحويل 48 حالة إلى عدد من المستشفيات الحكومية لاستكمال العلاج.

وأطلق فرع المجلس القومي للمرأة أول جلسات بعنوان «الدين المعاملة»، لنشر السلام والمحبة بين السيدات الريفيات بقرية «معصرة ملوي»، المدرجة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن سلسلة من ندوات التوعية بقضايا المرأة والأسرة، لغرس القيم وحسن الخلق من خلال التنشئة الاجتماعية السلمية للأبناء، بالتعاون مع رجال دين من الأوقاف والكنيسة، وعقب انتهاء الجلسة، تم توزيع 100 بطانية هدية من المحافظة للسيدات اللاتي حضرن اللقاء الأول.