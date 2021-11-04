مشروعات «حياة كريمة» بقنا والقليوبية: مد خطوط مياه وإنشاء وحدات صحية

ذكرت مبادرة «حياة كريمة» أنَّه تمّ تفقد نقطة الإسعاف في قرية الحراجية بمركز قوص التابع لمحافظة قنا، كما تمّ الانتهاء من عمل الحفر، إضافة إلى البدء بعمل الاساسات على مساحة 400 متر.

وأضافت المبادرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّها أجرت جولات ميدانية على كل من مدرسة القلمينا تعليم أساسي بمركز الوقف والتي تمّ إنشاؤها والانتهاء منها ضمن مبادرة «حياة كريمة» في الفترة من 1 أبريل 2021 إلى 30 أكتوبر من نفس العام، وأنها تابعت أيضًا أعمال انشاء وحدة صحة الأسرة بالقلمينا والتي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها 17%.

رفع المخلفات المتراكمة بجوار مكتب بريد الكرنك

وأشارت إلى أنَّ هناك استجابة سريعة لرئيس مجلس قروي القارة بمركز أبو تشت، من خلال رفع المخلفات المتراكمة بجوار مكتب بريد الكرنك، وأنه جار تحديد أماكن 33 محولًا ووحدة ربط خاصة بقرية عزبة البوصه وتوابعها من النجوع.

وأكّدت «حياة كريمة» أنَّه تم المرور على عدد من مشروعات المبادرة في مجلس قروى أبومناع غرب بمركز دشنا، حيث تم تسليم موقع المجمع الطبي بالقرى الثلاثة أبومناع غرب، وأبومناع شرق، وأبومناع قبلي للجهة المنفذة لبدء أعمال الحفر، كما تم المرور من أجل متابعة أعمال الإنشاء لمجمع خدمات المواطنين بالقرية الأم أبومناع غرب والذي بلغت نسبة التنفيذ فيه 60%.

وتابعت «حياة كريمة» أنَّه جار العمل في المجمع الزراعي بنفس القرية حيث يتمّ الآن الانتهاء من أعمال الحفر بنسبة 10%، أما بالنسبة لأعمال مشروعات الصرف الصحي فجاري العمل في محطة رفع الصرف الصحي بنجع الفاوية بقرية أبومناع غرب ووصلت نسبة التنفيذ حتى الآن 30%.

إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب

وأوضحت «حياة كريمة» أنَّه في محافظة القليوبية تمّ متابعة العمل في مشروع مد وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بعزبة معن بقرية كفر الور، وذلك بإجمالي أطوال 9 كيلو متر لقرية تل بني تميم وكفر الور وتوابعهم، وقد وصلت نسبة تنفيذ تركيب الخطوط إلى 95%.

وأضافت المبادرة الرئاسية أنَّه يجرى العمل على رفع كفاءة وتطوير مدرسة كفر الور الابتدائية ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بجانب قيام رئيس الوحده «نهي الجمل» بمتابعة رفع المعوقات وتقديم كافة التسهيلات لسرعة الانتهاء من العمل بالمدرسة بالوقت المحدد.