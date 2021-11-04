محافظ المنيا يوجه بالاستعانة بأبناء القرى المستهدفة بمشروع «حياة كريمة»

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها، بقرية المعصرة، بمركز ملوي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانياً لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على جميع المعوقات، والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك بحضور، الدكتور كريم شاهين، مسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، واللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، وممثلي جهاز تعمير شمال الصعيد، وعدد من وكلاء الوزارة، وممثلي مؤسسة حياة كريمة، والجهات المعنية.

وقال المحافظ، إنه يجري العمل على قدم وساق لتنفيذ 406 مشروعات في 16 قطاعا بقرى مركز ملوي، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذى أطلقه رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية و757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى «أبو قرقاص، ملوى، العدوة، مغاغة، ديرمواس»، بتكلفة 23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

وأكد المحافظ أن قرية المعصرة، تحظي بنصيب كبير من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وستساهم تلك المشروعات في تحسين حياة الكثير من المواطنين وتحقيق حياة كريمة حقيقية.

إنشاء وحدة إسعاف المعصرة بملوي

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال إنشاء وحدة إسعاف المعصرة، وأعمال توسعة مدرسة عزبة جاد الله الابتدائية، وأعمال إنشاء نقطة إسعاف القرية، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، وأعمال رفع كفاءة وتطوير مدرستي، معصرة ملوي الاعدادية المشتركة، ومعصرة ملوي الثانوية المشتركة، ومشروع توسعة مدرسة وحدة معصرة ملوي الابتدائية، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية، وموقع انشاء الوحدة الصحية بالقرية.

مردود إيجابي لتحسين حياة المواطنين

وشدد المحافظ على الإسراع في إنجاز الاعمال، موجهاً القائمين على تنفيذ المشروعات، بضرورة الاستعانة بأبناء القرى التي يتم تنفيذ المشروعات بها، للعمل بتلك المشروعات، لما سيكون له من مردود إيجابي على تحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص عمل لهم، كما استمع لعدد من الأهالي ومقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في القرية.