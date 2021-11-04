حفلات مهرجان الموسيقى العربية اليوم.. هاني شاكر وأحمد سعد ومحمد الحلو

يستعد الفنان هاني شاكر، لإحياء حفلٍ غنائي ضخم، اليوم الخميس، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فاعليات الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، والمُقام حاليًا حتى يوم 15 من شهور نوفمبر الجاري.

ويأتي حفل هاني شاكر، على مسرح النافورة، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي، كما تُقدم الفنانة سوما، حفل غنائي على المسرح ذاته، مع صولو جيتا الفنان الأردني وحيد ممدوح.

حفل محمد الحلو على مسرح مكتبة الإسكندرية

ويشهد مسرح الجمهورية، حفلا غنائيا للفنانين أحمد نافع، وإبراهيم فاروق، ونهاد فتحي، ونهى حافظ وأحمد سعيد، تحت قيادة المايسترو علاء عبد السلام.

ويُقدم الفنان محمد الحلو، حفلا غنائيا ضخما، على مسرح مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، لجمهور مهرجان الموسيقى العربية، تحت قيادة المايسترو هشام نبوي، كما تُقدم الفنانة صابرين النجيلي والفنان حسام حسني، حفلٍ على المسرح ذاته، مع صولو كمان الفنانة اللبنانية جهاد عقل.

أحمد سعد في دمنهور

ويُحيي الفنان أحمد سعد، حفلًا اليوم الخميس، ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية، على مسرح دار أوبرا دمنهور، تحت قيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

وكانت إدارة مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الثلاثين، برئاسة الفنانة جيهان مرسي، قد كشفت عن شروط حضور حفلات المهرجان، حيث جاءت كالتالي:

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم .

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- غير مسموح بتحريك المقاعد.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ارتداء الزى اللائق بالمكان وممنوع ارتداء الشورت.

- ممنوع التصوير.