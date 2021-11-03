حفل مدحت صالح.. تعرف على فعاليات الغد من مهرجان الموسيقى العربية

تتواصل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية والإسكندرية ودمنهور، بعد ثلاثة أيام ظهر فيها كبار نجوم الأغنية العربية أمثال سميرة سعيد وعبادي الجوهر وعاصي الحلاني.

«الوطن» ترصد أبرز فعاليات اليوم الرابع

- ففى الثامنة مساء على مسرح النافورة يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، حفلا يتضمن نخبة مختارة من أشهر أعماله الخاصة التي قدمها خلال مسيرته الفنية، يسبقه فاصل لنجوم الأوبرا نهى حافظ، رحاب عمر ووليد حيدر ويضم مختارات من أهم مؤلفات الطرب.

على المسرح الخارجي بالأوبرا، وفي السابعة مساء يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلا لطلاب فصل القانون، تدريب الدكتور صابر عبد الستار يضم مجموعة من الارتجالات والألحان الشرقية الشهيرة.

وفي الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي ومشاركة المطرب الكبير أحمد إبراهيم باقة من أعمال الطرب، يسبقه فاصل لنجوم الفرقة رضوى سعيد، أنغام مصطفى، محمد شوقي، أحمد صبري، عاطف عبدالحميد ومازن دراز.

حفل مدحت صالح على مسرح النافورة

تمتد الفعاليات إلى مدينة الثغر ففي الثامنة مساء على مسرح مكتبة الإسكندرية تقدم النجمة عفاف راضي بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربى بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار حفلا يسبقها فاصل للمطربين شروق شريف، ياسر سعيد، مصطفى سعد وهبة إسماعيل.

يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات ومشاركة الفنان أحمد سعد ويسبقه فاصل يضم مختارات من المؤلفات الروحانية أداء تامر نجاح، حاتم زايد، أحمد حسن وسماح عباس.

تستمر فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب حيث يعقد على المسرح الصغير في العاشرة صباحا جلسة تتناول تجارب استخدام الآلات الغربية في الإبداع الموسيقي العربي، مالها وما عليها «رؤية نقدية» بحضور الدكتورة حنان أبو المجد (مصر) مقررا ومشاركة الباحثين الدكتور عصام الجودر (البحرين)، الدكتور قاسم الباجي (تونس)، الدكتور ميشال الشمالي (لبنان)، الدكتورة داليا حسين فهمي (مصر) والدكتور نجاة ظاهر حبيب الزيد (الكويت).

وتستأنف الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهرا وتناقش دور الآلات الشعبية في الإبداع الموسيقي العربي بحضور الدكتور محمد آدم سليمان (السودان) مقررا ومشاركة الدكتور محمد غوانمة (الأردن)، الدكتور أنور الجعيم (تونس)، الدكتور وليد الحداد (الكويت)، حسين عبد العباس (العراق) والدكتور بلال الشيخ (مصر).