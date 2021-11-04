مهرجان الموسيقى العربية: سنحتفل بمئوية وديع الصافي ونجله سيحضر من لبنان

وجهت الدكتورة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقي العربية، الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم على مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، والدعم الكبير الذي تقدمه لدار الأوبرا المصرية: «دائما ما تحفزنا، والمهرجان بالنسبة لها محطة مهمة جدا لأنه يحمل اسم مصر».

عاصي الحلاني

وأضافت مرسي، خلال لقاء خاص عبر قناة اكسترا نيوز: «نفتتح المهرجان في جميع مسارح دار الأوبرا، وفي هذا العام خصينا الإسكندرية بالافتتاح، بمشاركة الفنان عاصي الحلاني، وقدم سهرة جميلة في مكتبة الإسكندرية لأول مرة بسبب مساحتها الكبيرة لأن مسرح سيد درويش ليست كبيرة لذلك كان الجمهور يعتب علينا دائما».

عدد كبير من المطربين العرب

وتابعت مدير مهرجان الموسيقي العربية، أن المهرجان أصبح يضم عددًا كبيرًا من المطربين العرب، إذ يشارك في المهرجان، العام الحالي، لبنان، الأردن، سوريا، عمان، السعودية، والعراق، إذ يشارك الموسيقار السعودي عبادي الجوهر لأول مرة وتم تكريمه في الافتتاح، ومن لبنان عاصي الحلاني ومراون خوري ووائل جسار وماجدة الرومي.

وأكدت، أن أنطوان نجل المطرب اللبناني الراحل وديع الصافي سيشارك في احتفالية مئويته التي سينظمها المهرجان، حيث سيأتي خصيصا مع معين شريف من لبنان للمشاركة مع المايسترو سليم سحاب، لافتةً إلى أن المطرب الراحل شارك في أكثر من نسخة للمهرجان.

وشددت، على أن المهرجان مازال مهتما بهويته: «نعمل على تقديم فننا وتراثنا المصري والعربي، ونحرص على أن يكون للأغنية العربية التراثية حضور كبير في المهرجان حتى لا يفقد هويته».